Samanyolu Haber /Gündem / 'Hizmet soru çaldı' iftirasına dikkat çeken cevap: Soruları YÖK başkanı bile verse... /21 Ocak 2025 18:58

'Hizmet soru çaldı' iftirasına dikkat çeken cevap: Soruları YÖK başkanı bile verse...

Fethullah Gülen Hocaefendi ile uzun yıllardır beraber yol yürüyen eğitimci Mehmet Yavuzlar bir şahitliğini anlatıyor. Üniversite imtihanı soruları ile ilgili Hocaefendi ile yaşadığı tarihi bir olayı detaylandıran Mehmet Yavuzlar soru çalma iftirasına önemli bir cevap veriyor.

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Raindrops TV yayınlanan Renkler Kuşağı programının yeni bölümünde eğitimci Mehmet Yavuzlar yer alıyor. Yavuzlar, üniversite sınav soruları ile ilgili 'soru çalma' iftiraları hakkında önemli açıklamalar yapıyor.


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