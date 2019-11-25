Hizmet’te Bir Ömür, Romanya kitap fuarında

Amerikalı dinler tarihi uzmanı Jon Pahl’ın kaleme aldığı ve 20 yıldır Pensilvanya’da inzivada yaşayan Fethullah Gülen’i konu edinen ‘Fethullah Gülen: Hizmet’te Bir Ömür’ adlı kitap Romanya’nın en büyük kitap fuarında kitepseverlerle buluştu.





Orijinali bu yılın başında ingilizce olarak yayımlanan kitabın Romence diline çevirisi geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. 416 sayfalık eseri, Cetatea de Scaun adlı yayınevi bastı. Gülen’in hayatını ve öncülük ettiği Hizmet hareketini objektif bir bakışla anlatan ve yazarın şahsi tespitlerini de içeren kitap, fuara paralel olarak online sitelerde satışa sunuldu.





Kitabın tanıtımı için başkent Bükreş’e gelen Jon Pahl, okurlarıyla buluştu. Kitabını imzalayan Pahl, Gülen ve Hizmet hareketine dair soruları cevaplandırdı. 9 yıl önce bir diyalog etkinliği vesilesiyle tanıştığı Hizmet hareketini uzun süre gözlemlediğini anlatan Pahl, Gülen’in öncülük ettiği akımın temel prensiplerini anlattı.





Kendisi bir pastör olan Jon Pahl’ın, dinler, demokrasi ve şiddet üzerine 6 kitabı bulunuyor.





Gaudeamus kitap fuarı ülkenin en büyük etkinliklerinden biri. Yarın sona erecek fuarda 900 etkinlik gerçekleştirilecek. Ziyaretçi sayısının 100 bini aşması bekleniyor.