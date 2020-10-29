Samanyolu Haber /Gündem / Hizmete de devlete de yük olmak istemedi... /29 Ekim 2020 13:38

Hizmete de devlete de yük olmak istemedi...

Bir zamanlar kimya öğretmeni olarak hazırladığı kitaplar ve yetiştirdiği öğrencilerle tanınan Mehmet Yavuzlar bugün Avustralya'daki hayatını anlattı.

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Üç kıtada öğretmenlik yapmış olan Mehmet Yavuzlar, Türkiye şampiyonu gençleri çalıştıran ekipteydi. Şimdilerde ise Avustralya'da görev yaptığı dönemde aldığı vatandaşlık sebebiyle bu ülkede ikamet eden Yavuzlar, kendi ifadesiyle başta Hizmete, sonra da işsizlik maaşını almayı uygun bulmadığı için de devlete yük olmamak için güvenlik görevlisi olarak hayatını devam ettiriyor. 

Bu sayede ibadetlerini de düzenli yapabildiğini anlatan Yavuzlar'ın Peygamber mesleği olarak tanımladığı öğretmenlikle ilgili hicret yurduna gitmiş meslektaşlarına tavsiyeleri de var.

Yavuzlar bu yaşta başladığı mesleğini ve yeni hayatını Raindrops TV'ye anlattı.

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