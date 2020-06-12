Hizmet'e yakın işadamlarını kaçırıp şantaj yapan çete üyeleri kaçtıkları Arjantin'de yakalandı

Arjantin basınında çıkan haberlere göre İnterpol'e bağlı federal polis birimleri Kurtuluş ve Camgöz'ü başkent Buenos Aires'te gözaltına aldı. 8 Numaralı Federal Mahkemece alıkonulan bu kişilerin ülkeye yaklaşık 6 ay önce sahte pasaportla giriş yaptıkları ve Buenos Aires'te lüks bir otelde konakladıkları belirtildi. Kurtuluş ve Camgöz'ün uluslararası tutuklanma talebinin, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapıldığı bilgisi paylaşıldı.



Serkan Kurtuluş Arjantin Polisinin Interpolle çalışması sonucu böyle yakalandı



İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince önceki gün kabul edilen iddianamede, firari Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün geçmişine yer verilmişti.

Çete lideri böyle yakalandı



İddianamede, 61 sanığın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet', 'suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma' gibi suçlardan cezalandırılması istenmişti.





Serkan Kurtuluş daha önce Gürcistan'da Interpol tarafından yakalanmış ancak bürokratik işlemler uzun sürdüğü için iade edilememiş, bu arada Arjantin'e kaçmayı başarmıştı.





HİZMET HAREKETİ'NE YAKIN KİŞİLERİ KAÇIRIP PARA KOPARIYORLARDI



