Hizmet'e yakın işadamlarını kaçırıp şantaj yapan çete üyeleri kaçtıkları Arjantin'de yakalandı

Arjantin basınında çıkan haberlere göre İnterpol'e bağlı federal polis birimleri Kurtuluş ve Camgöz'ü başkent Buenos Aires'te gözaltına aldı. 8 Numaralı Federal Mahkemece alıkonulan bu kişilerin ülkeye yaklaşık 6 ay önce sahte pasaportla giriş yaptıkları ve Buenos Aires'te lüks bir otelde konakladıkları belirtildi. Kurtuluş ve Camgöz'ün uluslararası tutuklanma talebinin, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Serkan Kurtuluş Arjantin Polisinin Interpolle çalışması sonucu böyle yakalandı
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince önceki gün kabul edilen iddianamede, firari Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün geçmişine yer verilmişti.
Çete lideri böyle yakalandı
İddianamede, 61 sanığın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet', 'suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma' gibi suçlardan cezalandırılması istenmişti.
Serkan Kurtuluş daha önce Gürcistan'da Interpol tarafından yakalanmış ancak bürokratik işlemler uzun sürdüğü için iade edilememiş, bu arada Arjantin'e kaçmayı başarmıştı.
HİZMET HAREKETİ'NE YAKIN KİŞİLERİ KAÇIRIP PARA KOPARIYORLARDI
Serkan Kurtuluş’un liderliğini yaptığı suç örgütü hakkında açılan davadaki bilgilere göre çete üyeleri arasında eski İzmir İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen ve AKP il başkan yardımcısı Ahmet Kurtuluş da bulunuyor.
İddianameye göre, bazı devlet görevlilerinin mafya ile işbirliği yaparak cemaat soruşturmalarında ismi geçenlere yönelik şantaj ağı kurdular.Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Serkan Kurtuluş'un suçları saymakla bitmezken masum insanlara kumpas kuran bir kişi olduğu da ortaya çıktı.
Çete lideri Serkan Kurtuluş, mafya lideri Alaattin Çakıcı'yı hapiste ziyaret etmiş
Hakkında 524 sayfalık iddianame yazılan çetenin polis müdürü olan elemanı Kudret Dikmen’in Hizmet Hareketi’ne yönelik operasyonlarda gözaltına alınacak olan kişilerin listesini önceden Ahmet Kurtuluş aracılığıyla çeteye sızdırdığı, çetenin de “MİT’e çalışıyoruz, devlet arkamızda.” diyerek listede adı bulunan kişilere ulaşıp tehditle para kopardığı belirtildi.
İddianamede, Serkan Kurtuluş’un liderliğini yaptığı iddia edilen örgütle ilgili şu ifadelere yer verildi: “Örgüt mensupları ve lideri mağdurlara karşı iş yapalım tarzında yaklaşım sergileyip, akabinde ‘MİT’ ve ‘Emniyet’ bağlantıları olduğuna inandırıp, korkutucu güçlerinin yardımıyla da haksız bir şekilde para talep etmekte, zorlukla karşılaştıklarında ya da mağdurların ilgisiz ve isteksiz olduklarına kanaat ettiklerinde, bu kez türlü senaryolar ile organize bir şekilde istediklerini alana kadar cebir ve hile kullanmaktadırlar.”
İŞADAMINI KAÇIRIP ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER
İddianamede, Hizmet Hareketi’ne yönelik gözaltı listesinde bulunan müşteki İ.G.’nin polis süsü verilmiş örgüt üyeleri tarafından kaçırılarak alıkonulduğu, bir süre sonra çıplak fotoğraflarının çekilerek serbest bırakıldığı ve baskıyla iki kez para alındığı ifade edildi.
100 BİN DOLAR VERMEM KARŞILIĞINDA AKLANACAĞIM SÖYLENDİ’
Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan iş adamı T.K.,Emniyet içerisinde bazı kişilerin Ayakkabıcılar sitesinde kendilerini ‘MİT’çi’, bazen de ‘İstihbaratçı’ olarak tanıtıp esnaftan gözaltı listesinde olduklarını söyleyip para topladıklarını, üç esnaftan bu şekilde para istendiğini kardeşinden duyduğunu anlattı.
İşadamı T.K., 2016 yılında kendisini geçmişte cemaat yemeğine davet eden Y.P.’nin işyerine gelerek ‘Cemaate 8. ayda operasyon yapılacağını, ‘100 bin dolar vermesi halinde aklanacağını’ söylediğini iddia etti. T.K., bir süre sonra Serkan Kurtuluş’un kendisini telefonla arayarak gözaltı listesinin elinde olduğunu, İstihbarat Şube Müdürünün tanıdığı olduğunu, söz konusu listeden kendisini çıkarabileceğini söylediğini ileri sürdü.
Akabinde birlikte Konak’ta bulunan emniyet müdürlüğüne giderek, Kudret Dikmen ile görüştüklerini iddia eden T.K., oradan ayrıldıktan sonra Serkan Kurtuluş’un kendisinden 500 bin TL istediğini, çok olduğunu söyleyince 250 bin TL’ye indiğini belirtti. T.K., parayı vermediği için gözaltına alınıp tutuklandığını belirtti.
EMNİYET SORUŞTURMAYA İZİN VERMEMİŞ
Bu arada iddianamede, ifadeler üzerine İstihbarat Daire Başkanlığında görevli Emniyet Müdürü şüpheli Kudret Dikmen hakkında Emniyet Genel Müdürlüğünden istenen soruşturma izninin 6 Ağustos 2018 tarihinde reddedildiği bilgisi de yer aldı. Soruşturma izni verilmemesi kararına yapılan itiraz üzerine 28 Ağustos 2018’de Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Dava Dairesinin kararı üzerine soruşturma izni verildiği ortaya çıktı.