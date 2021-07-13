Hizmet'e yönelik yürüyen açık ve gizli 148 bin soruşturma var

Türkiye genelinde 289 fiili darbe davası bulunmakta olduğunu, bu davalardan 288’inin sonuçlandığını birinin ise halen devam ettiğini ifade eden Öztürk, sonuçlanan davalarda verilen kararları şöyle sıraladı:







– 1.634 ağırlaştırılmış müebbet

– 1.366 müebbet



– 1.890 süreli hapis cezası



– 2.870 beraat



– 964 ‘ceza verilmesine yer olmadığına' olmak üzere toplam 8.724 kişi hakkında karar verildi.







Karar verilmiş dosyaların istinaf ve temyiz durumu





Öztürk karar verilmiş dosyaların istinaf ve temyiz durumunu da şöyle aktardı:





“İstinaf yolu henüz tamamlanmamış 14 dava, İstinaf mahkemelerince bozulan 15 karar var.





251 dava dosyası ise temyiz incelemesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildi. Yargıtay incelemesine gelen davalardan;79 karar onandı, 41 karar bozuldu,131 karar ise halen temyizde. Ayrıca ilk derece mahkemesinde karar verilen 4 dava kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşti. Yargıtay'ın onayladığı kararlar ile birlikte toplam 83 dava kesinleşti.”





Soruşturma ve kovuşturmalar





Öztürk yazısında, soruşturma ve kovuşturmaları hakkında da şu bilgilere yer verdi:





“107.193 kişi hakkında 55.245 soruşturma dosyası, 40.889 kişi hakkında 30.914 mahkeme dosyasında süreç devam ediyor. İlk derece mahkemeleri ve başsavcılıklar nezdinde toplam 86.159 dosyada, 148.082 kişi hakkındaki soruşturma/kovuşturma devam ediyor. Temyiz ya da İstinaf kanun yolu incelemesinde bulunan dosya sayısı ise 35.554'e ulaştı.”





Kırmızı bülten, geçici tutuklama talepleri, sınır dışı edilme





“Bugüne kadar ABD'den 202, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden 361 kişinin iadesi istenmiştir. AB üyesi ülkeler içerisinde ise en fazla talep 109 kişi hakkında Almanya'ya, 89 kişi hakkında Yunanistan'a ve 47 kişi hakkında Belçika'ya iletildi. Bugüne kadar 3 iade talebi 2020 yılında Cezayir tarafından kabul edilmiştir” bilgilerini de aktaran Öztürk, son olarak şunları aktardı:





-Kırmızı bülten talepleri: İnterpol Dairesine 757 Kırmızı Bülten talebi ulaştı. Ancak halihazırda kabul edilen Kırmızı bülten talebi yok.





-Geçici tutuklama talepleri: 169 kişi hakkında 56 farklı ülkeye geçici tutuklama talebi gönderildi..



