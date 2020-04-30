FKM Youth YouTube kanalındaki ‘Üniversite Hayatı, Kariyer ve Kişisel Gelişim’ başlıklı programda konuşan Aslandoğan, gençlerden gelen birçok soruya cevap verdi. O cevapların bazıları şöyle;





“Okudukları üniversitelerde ya da arkadaş ortamlarında Müslümanlığın ‘gizlenip, gizlenemeyeceği’ yönündeki sorulara Alp Aslandoğan, “Bu konuda 3 yaklaşım var. Birincisi kalbiniz rahat ise ve özellikle büyükşehirlerde okuyorsanız; bu sıkıntı değil söylenebilir. İkincisi eğer kalbiniz rahat değil ise ‘Müslümanın ama pratikte uygulamıyorum’ denilebilir. İslam karşıtı saldırılardan kurtulmak için bu uygulanabilir. Üçüncü olarak ise ‘bu konuyu ben konuşmak istemiyorum, dinimi özel hayatta sınırlı tutmak istiyorum’ denilebilir. Bu ABD’de kalıptır. ‘Özel hayatım’ deyince kimse artık karışmaz.” dedi.









‘Diğer Müslüman öğrencilere yaklaşımımız nasıl olmalıdır?’

“Diğer Müslüman öğrencilere yaklaşımımız nasıl olmalıdır?’ sorusuna ise Aslandoğan, ‘Her Müslüman, Müslüman sıfatları taşıyamaz. Bizim için Müslüman sıfatları önemlidir. Sadece Müslüman kimliği yeterli değerlidir. Kişi Müslüman değildir ama Müslüman sıfatlar taşıyordur. Onlarla iletişim kurulabilir. Bir de onların terör ve şiddete bakışını değerlendirmeliyiz. Bu tür şeyleri onaylayan insanlardan uzak durmalıyız. Bir şekilde bu mutlaka sorulmalıdır.”





İşte o program;









‘Nasıl insanlar arkadaşlık etmeliyiz.’ sorusuna ise Aslandoğan, “Kalbiniz sizin için pusuladır. Bir insanla iletişime geçince onun bu insanla ilgili bir sürü emare vardır. Sizin iç sesiniz size yol gösterir. Kalbinizden gelen hislere açık olursanız sizi yönlendirecektir. Dikkat etmemiz gereken kendimizi her türlü zarardan kurtarmaktır. Sizi zararlara sokacak insanlardan uzak durmalısınız. Kendinizi rahat hissetmeyen hiçbir ortamda durmayın. Kendinizi riske atmayın. Her zaman bu insanlara ben sizinle arkadaşlık etmeyeceğim diyebilirsiniz.” cevabını verdi.‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’ sorusuna Aslandoğan, “Bir, Hizmet değerlere hareketidir. Temel değerler üzerine kurulmuştur. İyi bir insan olmak bireysel alanda önemlidir. Sosyal alanda insanlığa faydalı olmak. Bunun ötesinde şiddete bulaşmamak, fedakarlık, demokrasiye saygı, bilime saygı gibi artırabilirsiniz.”“Hatalar ise şunlardır. Hiçbir eleştiriye tahammül edilmemesi bir hatadır. Fikir eleştirisine bile, Hocaefendi’ye insan üstü vasıflar vermek, onu çok büyükmek hatadır. hayatını, insanlığa ve dinine hizmete adamış bir İslam alimi olmak zaten çok büyük bir vasıf. Bunun ötesinde bir şey atfetmeye gerek yok. Hizmeti de aynı şekilde olduğu yere koymalıyız. Objektif olmayan tanımlardan uzak durmalıyız. Objektif kriterlere göre yapmalıyız. Daha fazlası zaten gerekli değil.” ifadeleriyle cevap verdi.Hizmet ve Hocamız hangi yönlerini öne çıkartarak anlamak en doğru yöntemdirMüslümanlara saygılı olmayan kişilerle/arkadaşlarla karşılaşırsak onlara nasıl davranmalıyız?İlim öğrenme yolunda çalışmanın ve insanlığa bu yolla faydalı olmanın dinimizdeki önemi nedir?Hizmet ve Hocamız eleştiren insanlara karşı nasıl tavır takınmalıyız?’