"Hizmet'in kalbi hâlâ atıyor"

Geçen hafta İsviçre pazar günü gazetesi "Le Matin Dimance" ve partner kuruluşu Almanya’nın muteber gazetelerinden "Die Welt", Fethullah Gülen Hocaefendi ile yapılan mülakatı yayımlamıştı.





Gazeteci Allain Jourdain, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kaldığı kamp merkezini ziyaret etmişti ve çarpıcı bir mülakata imza atmıştı.





Allain Jourdain gazetesinde Fethullah Gülen ile olan söyleşisini, kamp merkezinde yaşananlar ile ilgili izlenimlerini paylaştı.





Uzun süre sonra ilk defa ABD'de Hocaefendi'nin ikamet ettiği yeri bir gazeteci ziyaret ediyor.









İşte İsviçreli bir gazetecinin gözüyle kamp izlenimleri:





A saylorsburg le coeur Hizmet bat toujour / Saylorsburg'da hizmet kalbi hâlâ atıyor







Fethullah Gülen Pensilvanya'nın Saylorsbourg şehrinde yirmi yıla yakın bir süredir inziva hayatı yaşıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onu buradan çıkarma hayalleri kuruyor.





Erdoğan, Donald Trump ile olan iyi ilişkilerini kullanarak 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin ardında olmakla suçladığı Gülen’in iadesini sağlayabileceğine inanıyordu.





Muktedir İmam, Kongre’de hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar arasında güçlü destekçilere sahip. Üstüne üstlük, CIA de onlara iyimser yaklaşmakta.





Buradaki hiç kimse Türk Hükümeti’nin terör suçlamalarını ciddiye almıyor. Gülenistler Amerikan hükümetinin kara listesinde değiller. Hareketin bir parçası olduğunu iddia edenler barışçıl insanlar.





Fethullah Gülen'in kaldığı yere giderken Ahmet yolda çok heyecanlı. Üç çocuk babası olan bu biyoloji öğretmeni, geçimini sağlamak için artık Uber şoförlüğü yapıyor. Birkaç saat içinde Amerikan vatandaşı olacak.





Vaizin fikirlerinden esinlenerek ortaya çıkan Hizmet hareketine katılmış olmanın cezası olarak Türk Devleti pasaportunu yenilemeyi reddetmiş.





Fethullah Gülen’in sohbetlerini dinlemeye ve manevi bir atmosferi tatmaya gelen hareketin üyelerini taşımak için sıklıkla JFK ile Saylorsbourg arasında minibüsüyle gidip geliyor.





Erdoğan’ın, İmam’ı bir numaralı düşman ilân ettiğinden bu yana, ziyaretçilerin sayısı azalmış. Geçmişte, Türk siyasiler, taraftar kazanabilmek için buraya gelmeye çalışırlardı. Bugün ise aynı şey onların hapse girmelerine ve kovuşturmaya uğramalarına neden olur.





Ziyarete sadece Hizmet üyeleri geliyor. Komplo kurmak için mi? Recep Tayyip Erdoğan öyle iddia ediyor. Fethullah Gülen’in kaldığı yer koruma altında. Girişte bir güvenlik görevlisi ve binaları gözetleyen bir düzine kamera var.





Saylorsbourg'da olup bitenler Türk hükümetinin kurgularını besliyor ve onu rahatsız ediyor. Hareket üyelerinin ülke içinde ve dışında maruz kaldıkları sürgün ve baskılara rağmen Hizmet'in kalbi hâlâ atıyor.





Düşmanlarına göre, "Guru", 170 ülkede konumlandırdığı örgütüne emirlerini bu komuta merkezinden veriyor. Fakat bu yeri bir kez ziyaret etmeniz ve burada kısa bir süre kalmanız farklı bir gerçeği görmenizi sağlıyor.





Güvenlik önlemlerine rağmen, burası tahkim edilmiş bir kale değil “Başlangıçta bu arazi, aileler ve çocuklar için bir tatil merkezi olmak üzere satın alındı. Sayın Gülen burayı çok beğendi. Önce geçici olarak geldi, sonra 1999'da kalıcı olarak yerleşti.” diyor Ahmet.





Ancak bölgenin seçimi tesadüfi değil. İngiliz Quaker William Penn tarafından kurulan Pennsylvania, her zaman dini mültecilere kucak açan bir yer olageldi.









DİNİ MÜZAKERE





İçinde mescidin de bulunduğu ana binanın yanısıra, ziyaretçilerin kalmaları için ayırılmış bir düzine binadan oluşan kompleks, yaklaşık 200 kişiyi ağırlayabiliyor.





Malzemeler kesinlikle lüks değil. O gün, her yaş grubundan yaklaşık 30 kişi (erkek), mescide geçmeden önce ortak alandaki yemekhanede kahvaltısını yapıyordu.





Fethullah Gülen saat 8’de geliyor. İmam hareket etmekte zorlanıyor. Yanında duran iki kişi onun düşmemesi için özen gösteriyor.





Din adamı, yerine geçmeden önce şöyle bir doğruluyor ve salonu süzüyor. Salona girdiğinde ayağa kalkılması söz konusu değil. Hareketin mensuplarından biri bu durumu “bunu sevmiyor, kendisini üstün görmemizi istemiyor” diye açıklıyor.





Kitaplarına eğilmiş öğrencilerin arasında cüppesiyle oturan biri hemen kitaptan bir parçayı okumaya başlıyor. Ders Fethullah Gülen’in birçok kez yaptığı müdahalelerle kesiliyor.





Titrek sesi ve kesik soluğuyla vaiz metne şerhler düşüyor. Bunu, duru İslami bilgilerle ve İslam alimlerine çeşitli atıflarla yapıyor. Siyasetle hiç ilgisi yok. Günün konusu: “Allah’ın mevcudiyeti, ezeli ve ebedi oluşu” Bazıları beyaz takkeli, daha kıdemliler de müzakereye katkılarını sunuyorlar.





Gülen’in düşüncelerini özetlemek zor. Vaiz’in, tüm dinlerde mündemiç saygı, hoşgörü ve insan hakları gibi değerlerin kılavuzluğunda ve insanlığın ilerlemeleri ışığında Kuran’ı yorumladığını söyleyebiliriz.





Hizmeti Türk toplumunun tüm katmanlarına sızmakla suçlayanların dediği gibi piramitsel bir yapı mevcut mu? Hareketin vitrini durumundaki AFSV’nin Başkanı Alp Aslandoğan, Hizmet’in amaçlarını özetleyen bir belge üzerinde son rötuşları yapıyor.





Bireysel girişimlere genişçe yer veren bir işleyiş sistemini tarif ediyor. Hareket, orada veya dünyanın başka yerlerinde yer alan farklı konulardaki girişimlere üyelerinin dahil olmalarını salık veriyor.





Bu konular, insani duyarlılıktan, dinler arası diyaloga; barışın teşvikinden eğitime kadar uzanıyor.





Alp Aslandoğan, “sivil bir hareket olan Hizmetin, devletin uzantısı veya siyasi bir oluşum olmadığını; hareketin herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmesini teşvik ettiğini” vurguluyor.





Hareket, eğitimli ve bazen de varlıklı bir kesimi bünyesinde barındırıyor. Bu yapılageldi fakat mensupları şimdi bunun bedelini ödüyor. Hapse atılmadıkları veya işkenceye maruz bırakılmadıkları durumlarda varları yokları ellerinden alınıyor.





Fetin Kazancı bu konuda acı tecrübelere sahip. Önceden, Rodi marka kot pantolonlarını sattığı yüzlerce mağazadan oluşan bir ağı bulunuyordu. 2013 yılında tamamına el konuldu.





O da geçici olarak şu an Saylorsburg’da ve Fethullah Gülen tarafından kurulan hareketin dağılmayacağı inancında.



