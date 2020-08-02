Hizmet'in kurban yardımlarına övgü

TÜRKMEN TERZİ- Hizmet gönüllüleri kendi yaşadıkları mağduriyetlere rağmen Afrika’daki ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Uganda’da faaliyet gösteren Nile İnsani Kalkınma Ajansı, Kurban Bayramı vesilesiyle 1.200 büyükbaş hayvanı kurban ederek, ihtiyaç sahiplerine kırmızı et dağıttı.







Büyük çaptaki kurban eti dağıtımı Uganda’nın resmi televizyonu UBC’de de haber oldu.





UBC sunucusu “Türk kardeşliği Kurban Bayramı dolayısı ile Uganda’da 1.200 büyük baş hayvanı halka dağıttı.” dedi.





KURBAN ETLERİ TEK TEK ADRESLERE DAĞITILDI





UBC’ye konuşan Nile yetkilisi Umar Kaweesa işe şunları söyledi: "Bu bayramda da kurbanlarımızı kestik. Koronavirüs yardım faaliyetlerimizi zorlaştırdı. Geçmiş yıllarda camilerimiz açıktı, fakat bu yıl Koronavirüs'ten dolayı ibadet yerleri kapalı. Biz de etlerimizi tek tek ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırdık.”





Nile’in kurban eti dağıtım merkezine gelen Ugandalılar, UBC televizyonuna memnuniyetlerini bildirdi.





Bir Nile yetkilisi de Uganda’ta kurban bağışında bulunan Time to Help Netherlands yardım kuruluşuna teşekkür ederek, “Hollandalı arkadaşlar göndermiş olduğunuz yardımları şimdi dağıtacağız. Allah kabul etsin.” dedi.





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