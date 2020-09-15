Samanyolu Haber /Dünya / Hizmetler hiçbir şeye feda edilemez /15 Eylül 2020 21:30

Hizmetler hiçbir şeye feda edilemez

Güney Afrika'da iktidar partisi ANC'nin güçlü ismi Paul Mashatile, Hizmet Hareketi mensuplarının ülkesi için fedekârâne gayret gösterdiğini belirterek, "Hizmetler hiçbir şeye feda edilemez." dedi.

SHABER3.COM

TÜRKMEN TERZİ | Johannesburg- Hizmet Hareketi gönüllüleri Güney Afrika’da yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) etkilenenlere yardım dağıttı. 
 
Güney Afrika’da Time To Care yardım kuruluşu, Horizon Eğitim Vakfı ve hayırsever işadamlarının sponsorluğu ile Nizamiye Külliyesi’nin mutfağında hazırlanan yemekler Johannesburg şehrinde fakirlerin yaşadığı Alexandra bölgesinde yaklaşık 1.000 kişiye ulaştırıldı.
 
İktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi’nin (ANC) hazinedarı ve eski Sanat ve Kültür Bakanı Paul Mashatile’nin de hazır bulunduğu dağıtımda, yaşlılar ve çocuklara öncelik verildi.

ESKİ BAKAN MASHATİLE: GÜNEY AFRİKA'YA HİZMETLERİNİZ BÜYÜK, BEN KÖR DEĞİLİM
 
Covid-19 tehlikesine rağmen yardım faaliyetine katılan Mashatile memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “Türkiye'den gelen Hizmet insanları bu yardımları yıllardır halkımızdan esirgemiyor, çok teşekkür ediyoruz. 14 yıllık samimi hizmetleriniz hiçbir şeye feda edilemez. Benim ülkeme, özellikle kendi toprağım olan Alexandra’ya hizmetleriniz büyük, ben kör değilim."
 
Halihazırda Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa dahil ANC’nin altı kişilik en üst yönetiminde bulunan Mashatile, yardımları organize eden Hizmet Hareketi gönüllülerine Türkiye’deki mağduriyetleri sordu ve yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirtti.
 
ANC’nin eski sözcüsü Keith Khoza, Hizmet gönüllülerinin yardımları için müteşekkir olduğunu belirtti. 

"BU HİZMETLERİ DAHA GENİŞ KİTLELERE DUYURALIM"

Müteakip yardım dağıtımında yerel medyayı da davet edeceklerini, bu hizmetlerin geniş kitleler tarafından duyulması gerektiğini söyledi. 
 
Alexandra’da dağıtımın yapıldığı halk eğitim, huzur evi ve kreşin kurucularından ve aynı zamanda  Alex halkının babası olarak bilinen Linda Twala ise yemek dağıtımından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. 

Twala, Amerika eski devlet başkanı Bill Clinton ve farklı dünya liderlerinin ziyaretlerinden oluşan resimleri Hizmet gönüllülerine gösterdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hizmetler hiçbir şeye feda edilemez Sonraki Haber >>

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:35:00