Hizmetler hiçbir şeye feda edilemez

TÜRKMEN TERZİ | Johannesburg- Hizmet Hareketi gönüllüleri Güney Afrika’da yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) etkilenenlere yardım dağıttı.

Güney Afrika’da Time To Care yardım kuruluşu, Horizon Eğitim Vakfı ve hayırsever işadamlarının sponsorluğu ile Nizamiye Külliyesi’nin mutfağında hazırlanan yemekler Johannesburg şehrinde fakirlerin yaşadığı Alexandra bölgesinde yaklaşık 1.000 kişiye ulaştırıldı.

İktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi’nin (ANC) hazinedarı ve eski Sanat ve Kültür Bakanı Paul Mashatile’nin de hazır bulunduğu dağıtımda, yaşlılar ve çocuklara öncelik verildi.





ESKİ BAKAN MASHATİLE: GÜNEY AFRİKA'YA HİZMETLERİNİZ BÜYÜK, BEN KÖR DEĞİLİM

Covid-19 tehlikesine rağmen yardım faaliyetine katılan Mashatile memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “Türkiye'den gelen Hizmet insanları bu yardımları yıllardır halkımızdan esirgemiyor, çok teşekkür ediyoruz. 14 yıllık samimi hizmetleriniz hiçbir şeye feda edilemez. Benim ülkeme, özellikle kendi toprağım olan Alexandra’ya hizmetleriniz büyük, ben kör değilim."

Halihazırda Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa dahil ANC’nin altı kişilik en üst yönetiminde bulunan Mashatile, yardımları organize eden Hizmet Hareketi gönüllülerine Türkiye’deki mağduriyetleri sordu ve yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirtti.

ANC’nin eski sözcüsü Keith Khoza, Hizmet gönüllülerinin yardımları için müteşekkir olduğunu belirtti.





"BU HİZMETLERİ DAHA GENİŞ KİTLELERE DUYURALIM"





Müteakip yardım dağıtımında yerel medyayı da davet edeceklerini, bu hizmetlerin geniş kitleler tarafından duyulması gerektiğini söyledi.

Alexandra’da dağıtımın yapıldığı halk eğitim, huzur evi ve kreşin kurucularından ve aynı zamanda Alex halkının babası olarak bilinen Linda Twala ise yemek dağıtımından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.





Twala, Amerika eski devlet başkanı Bill Clinton ve farklı dünya liderlerinin ziyaretlerinden oluşan resimleri Hizmet gönüllülerine gösterdi.



