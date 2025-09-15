HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut hakkında ev hapsi kararı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, bugün İstanbul’da gözaltına alındı. Emniyet’te ifade vermeyi reddeden Ankut, savcılıkta detaylı ifade vereceğini belirtti.



Savcılık sorgusunun ardından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Ankut hakkında ev hapsi kararı verildi.



HKP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Nurullah Efe, kısa süre önce polis tarafından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmek üzere hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınmıştır. Parti avukatlarımız durumu yakından takip etmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir” denildi.



Açıklamayla birlikte Ankut’un gözaltına alındığı ana ilişkin görüntüler de paylaşıldı.