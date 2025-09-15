Samanyolu Haber /Gündem / HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut hakkında tutuklama talebi! /15 Eylül 2025 16:13

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut hakkında tutuklama talebi!

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, gece yarısı evine yapılan oprasyonla göaltına alındı. Emniyet ve savcılıktaki işlemleri tamamlanan Ankut, “cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan tutukluma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

SHABER3.COM

HKP, Genel Başkanları Nurullah Efe Ankut’un İstanbul’da gözaltına alındığını duyurmuştu. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankut’un polis tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınarak Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtilmişti. HKP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Nurullah Efe, kısa süre önce polis tarafından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmek üzere hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınmıştır. Parti avukatlarımız durumu yakından takip etmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir” denilmişti.

Öte yandan HKP MYK Üyesi Av. Doğan Çıngı yaptığı açıklamada, Nurullah Efe’nin Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bulunan bodrum kattaki nezarethanede tutulduğunu bildirdi. Çıngı, Nurullah Efe’nin, yarın öğleden sonra Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilerek Savcılık tarafından ifadesi alınacağını ifade etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Temmuz 2025’te, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe’nin “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının kesinleştiğini belirtmişti.

HKP Genel Merkezi’ne gönderilen yazıda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca bu mahkumiyetin siyasi parti üyeliğine engel teşkil ettiği belirtilerek, Efe’nin parti kurucu üyeliği, üyeliği ve buna bağlı olarak genel başkanlık görevinin sona erdiği bildirilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut hakkında tutuklama... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:25:44