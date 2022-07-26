Samanyolu Haber /Gündem / 'Hoca Anne ' kitabı yeni baskısı raflarda /26 Temmuz 2022 11:45

'Hoca Anne ' kitabı yeni baskısı raflarda

Gazeteci yazar Şemsinur Özdemir’in 2014’de yayınladığı Hocaanne kitabı, son baskısıyla Süreyya Kitap’tan çıktı. Uzun süren röportajlar, aile ziyaretleri, karşılaştırmalı görüşmeler sonucunda kaleme alınan bu eser, 50’den fazla insanın gözlem ve hatıralarına dayanıyor.

SHABER3.COM


Hayatıyla Fethullah Gülen hocaefendiye ilham veren ve onun yoluna ışık tutan Refia hanım, yas¸adıgˆı do¨nemde hizmet go¨nu¨llu¨su¨ hanımların rol modeli ve rehberiydi. Çocukluğu, Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve Kurtuluş Savaşı yıllarına denk gelen Refia hanım, 1970’li yıllardan vefat edeceği ana kadar, Hizmet Hareketi’ndeki gönüllülerin ifadesiyle; herkesin ‘Hocaanne’siydi. 

Süreyya Kitap’tan çıkan bu biyografiyle, okurlar, sadece Hocaanne’nin hayatına değil; Türkiye tarihine de tanıklık etmiş olacaklar. Aynı zamanda büyük bir alim ve milyonları etkileyen bir Allah dostu olan Hocaefendi’nin aldığı eğitim ve terbiyeye ile aile ilişkilerine de şahitlik etmiş olacaklar. 

Hocaanne ve Ailesi kitabına ulaşmak için:


Kitabın tanıtım filmi için: 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Hoca Anne ' kitabı yeni baskısı raflarda Sonraki Haber >>

CHP ABD Temsilciliği'nden SBK belgeseli

CHP ABD Temsilciliği'nden SBK belgeseli

Kemal Gülen'in annesi Mükafat Gülen ruhunun ufkuna yürüdü

Kemal Gülen'in annesi Mükafat Gülen ruhunun ufkuna yürüdü

Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:25:55