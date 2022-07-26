'Hoca Anne ' kitabı yeni baskısı raflarda





Hayatıyla Fethullah Gülen hocaefendiye ilham veren ve onun yoluna ışık tutan Refia hanım, yas¸adıgˆı do¨nemde hizmet go¨nu¨llu¨su¨ hanımların rol modeli ve rehberiydi. Çocukluğu, Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve Kurtuluş Savaşı yıllarına denk gelen Refia hanım, 1970’li yıllardan vefat edeceği ana kadar, Hizmet Hareketi’ndeki gönüllülerin ifadesiyle; herkesin ‘Hocaanne’siydi.





Süreyya Kitap’tan çıkan bu biyografiyle, okurlar, sadece Hocaanne’nin hayatına değil; Türkiye tarihine de tanıklık etmiş olacaklar. Aynı zamanda büyük bir alim ve milyonları etkileyen bir Allah dostu olan Hocaefendi’nin aldığı eğitim ve terbiyeye ile aile ilişkilerine de şahitlik etmiş olacaklar.





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