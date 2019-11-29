Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi Arnavutluk'taki deprem felaketi ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı /29 Kasım 2019 15:18

Hocaefendi Arnavutluk'taki deprem felaketi ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı

Fethullah Gülen Hocaefendi Arnavutluk'ta yaşanan deprem felaketi ile ilgili başsağlığı diledi.

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Arnavutluk Savunma Bakanlığı, iki gün önce başkent Tiran'da meydana gelen depremde ölenlerin sayısının 40'a yükseldiğini açıkladı.
Fethullah Gülen Hocaefendi Arnavutluk'ta yaşanan deprem felaketi ile ilgili başsağlığı mesajı diledi. 

The Alliance for Shared Values  (AFSV) sosyal medya hesabından yayınlan mesajda Hocaefendi Arnavutluk'ta yaşanan deprem felaketi ile ilgili acıları paylaştığını belirtti . 

Fethullah Gülen'den Aranavutluk depremi için taziye mesaji


 Arnavutluk'ta 49 kişinin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan depremi elemle öğrenmiş bulunmaktayım.

Başta depremde sevdiklerini kaybedenler olmak üzere, Arnavutluk halkına en içten taziyelerimi arz ederim.
Enkaz altında kalanların kurtarılması için arama kurtarma ekiplerine güç vermesini Allah 'tan niyaz ediyor,yaralılara acil şifalar diliyorum.

 Arnavutluk'un bu elim olayı atlatabilmesi için, herkese depremden etkilenenlere yardım etmelerini tavsiye ediyorum.
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