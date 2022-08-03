Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Herkulnağme hesabı Fethullah Gülen Hocaefendi'nin fotooğrafını paylaştı. Çağlayan dergisinin Eylül 2022 sayısının mizanpaj çalışmalarına katılan Hocaefendi yazı ve fotoğraflarla tek tek ilgilendi.









Paylaşılan mesajda

'Kıymetli Dostlar,

Sızıntı’dan Çağlayan’a Muhterem Hocaefendi bütün mizanpajlara iştirak etmişlerdir. Bugün de Çağlayan dergisinin Eylül 2022 mizanpajı yapıldı. Mizanpaj esnasından alabildiğimiz birkaç kareyi siz dostlarımızla da paylaşmak istedik. Mizanpajdan video ise yakında… ' denilerek dört adet fotğraf paylaşıldı



























