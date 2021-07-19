Hocaefendi’den felaketzedelere Başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi, Batı Avrupa’da yıkıcı etki yapan sel felaketinde hayatını kaybedenler için baş sağlığı mesajı yayınlayıp, yardım çalışmalarına maddi ve manevi destek olunması çağrısında bulundu.



Hocaefendi’nin mesajı şöyle:





‘Almanya’da şimdiye kadar 150’den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin kaybolduğu sel felaketini üzüntüyle öğrendim.





Ülkeyi önemli ölçüde etkileyen bu felaket münasebetiyle, Almanya’nın çok kıymetli başbakanı sayın Angela Merkel hanımefendiye ve değerli şahsında bütün Almanya halkına taziyelerimi ve ‘geçmiş olsun’ dileklerimi arz eder, bu faciada hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabr-ı cemil dilerim.





Kayıpların hızlı bir şekilde bulunması için arama-kurtarma ekiplerine güç vermesini Allah’tan niyaz ediyor, yaralılara acil şifaler diliyorum.





Almanya’nın bu felaketti bir an evvel atlatabilmesi için herkesin yardım çalışmalarına maddi ve manevi destek vereceklerine dair inancım tamdır.’