Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi’den felaketzedelere Başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı /19 Temmuz 2021 16:21

Hocaefendi’den felaketzedelere Başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya'da meydana gelen felakette hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayınladı. Yaralanlara , evlerini işyerlerini kaybedenlere de geçmiş olsun dileklerini ileten Hocaefendi mesajında ayrıca,yardım çağrısında bulundu

SHABER3.COM

Fethullah Gülen Hocaefendi, Batı Avrupa’da yıkıcı etki yapan sel felaketinde hayatını kaybedenler için baş sağlığı mesajı yayınlayıp, yardım çalışmalarına maddi ve manevi destek olunması çağrısında bulundu.
Hocaefendi’nin mesajı şöyle:

‘Almanya’da şimdiye kadar 150’den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin kaybolduğu sel felaketini üzüntüyle öğrendim.

Ülkeyi önemli ölçüde etkileyen bu felaket münasebetiyle, Almanya’nın çok kıymetli başbakanı sayın Angela Merkel hanımefendiye ve değerli şahsında bütün Almanya halkına taziyelerimi ve ‘geçmiş olsun’ dileklerimi arz eder, bu faciada hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabr-ı cemil dilerim.

Kayıpların hızlı bir şekilde bulunması için arama-kurtarma ekiplerine güç vermesini Allah’tan niyaz ediyor, yaralılara acil şifaler diliyorum.

Almanya’nın bu felaketti bir an evvel atlatabilmesi için herkesin yardım çalışmalarına maddi ve manevi destek vereceklerine dair inancım tamdır.’
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hocaefendi’den felaketzedelere Başsağlığı ve geçmiş... Sonraki Haber >>

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:23:00