Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok /19 Kasım 2022 13:46

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Amerika’nın farklı üniversitelerinde eğitim gören bir grup kız öğrenci, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin bulunduğu kampta iki günlük bir program gerçekleştirdi. Program çerçevesinde Fethullah Gülen de öğrencileri kabul etti. Buradaki konuşmasında entegrasyonun önemine dikkat çeken Gülen, dünyevi hiç bir beklentileri olmadığını söyledi.

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Hocaefendi, şu ifadeleri kullandı:

İyi bir motivasyon, entegrasyon, hepsinin Amerika toplumundan bir fert olarak görmesi; Allah’ın izni ve inayetiyle. Herşeye rağmen entegrasyon çok önemli. Kendimizi o toplumun içinde, o toplumun bir ferdi olarak görmek.

Dünyevi, insani ya da şahsi bir beklentimiz yok. Allah hoşnut olsun, Hz. Ruhu Seyyidül Enam memnun olsun, inşaallah. Bizim de bu vazifemiz, hizmetimiz köpürerek devam etsin. Bugünün yarını var; yarın Hakk’ın dianı var. Cenab-ı Hak yarınlarda neler ihsan eder; bekleyip göreceğiz.

Yaşın başın maruz bıraktığı durum (rahatsızlıklar) var; yıpranmışlık var dünden bugüne. Şikayet olsun diye söylemiyorum; hayatımın hiç bir lahzasında zerre kadar bir zevk almadım. Hatırlamıyorum; şikayet değil. Allah’a binlerce hamd’u sena olsun ki Cenab-ı Hak sevdiği kulların yolunda bize de hitap etmiş hep, hırpalamış. Sizleri korusun bu tür şeylerden.


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Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

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