Hocaefendi En Güzel Öykü Müzikali’ne özel mesaj gönderdi

İnsanlığın bu badireleri aşabilmesi ve huzur soluklayabilmesi için dünyanın her yerinde vicdanı engin, gönlü zengin, düşüncesi derin, insanlığa karşı muhabbet ve saygıyla dolu, insanlığın dertleriyle dertlenen gençlerin yetişmesinin çok mühim olduğuna dikkat çeken Hocaefendi “ Böyle bir gençliğin yetişmesi için hepimize bir mesuliyet düşmektedir.





Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nin bu mesuliyet bilinci ile tertip edilen bir program olarak görüyor ve takdir hisleriyle karşılıyorum. Bu festival, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan gençleri bir araya getirerek bu genç dimağlara ve kalplere "insanlık kardeşliği" tohumları ekiyor. Onlara birbirini tanıma, empati yapabilme ve karşılıklı sevgi yollarını açıyor.”ifadelerini kullandı.









İşte Hocaefendi’nin gönderdiği mesajın tamamı;







Fethullah Gülen

“Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’ni tertip eden, bu festivale ev sahipliği yapan ve destek olan pek kıymetli dostlar; saygıdeğer misafirler.Bütün bir insanlık olarak içinden geçtiğimiz şu zor zaman diliminde, farklı ülkelerden gençleri sevgi etrafında bir araya getiren Uluslararası Dil ve Kültür Festivali hicranlı gönüllerimize bir huzur meltemi sunmaktadır.Sizlerin muhabbetle bir arava geldiği bu günlerde maatteessüf dünyanın değişik yerlerinde çatışma ve savaşların dur durak bilmeden devam ettiğine şahit oluyoruz.Ne acıdır ki, insanoğlu tarih boyunca hedeflerine ulaşmak veya anlaşmazlıkları çözmek için çok defa kin ve nefretten beslenen şiddet ve savaş yoluna tevessül etti. Şiddet şiddeti netice verdi, insanlık adeta şiddet sarmalına kapıldı. Böyle bir fasit daire içerisinde başkalarına şefkatle yaklaşamadı, onlara empati yapamadı, acılarını hissedemedi ve "öteki" olarak gördüklerinin dertlerine vurdumduymaz bir tavırla yaklaştı.İnsanlığın bu badireleri aşabilmesi ve huzur soluklayabilmesi için dünyanın her yerinde vicdanı engin, gönlü zengin, düşüncesi derin, insanlığa karşı muhabbet ve saygıyla dolu, insanlığın dertleriyle dertlenen gençlerin yetişmesi çok mühimdir.Böyle bir gençliğin yetişmesi için hepimize bir mesuliyet düşmektedir. Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nin bu mesuliyet bilinci ile tertip edilen bir program olarak görüyor ve takdir hisleriyle karşılıyorum. Bu festival, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan gençleri bir araya getirerek bu genç dimağlara ve kalplere "insanlık kardeşliği" tohumları ekiyor. Onlara birbirini tanıma, empati yapabilme ve karşılıklı sevgi yollarını açıyor.Zamanın ve mekânın darlığına ve katılan gençlerin sınırlı sayısına bakıp ümitsizliğe düşmek doğru değildir. İnsanlık barışı için büyük çapta girişimlere hali hazırda imkanlar el vermeyebilir; ama o niyetle ortaya güzel bir örnek koymak çok anlamlıdır, çok değerlidir ve kim bilir nice insana ilham kaynağı olacaktır.Sağlık durumumun, insanlığın geleceği adına çok manidar bulduğum bu buluşmaya iştirak etmeme el vermediğini teessürle ifade etmek isterim. Programınızın bereketli geçmesini ve pek çok hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan diliyorum.Bu güzel birlikteliğe vesile olan tertip heyetine, iştirak eden gençlerimize, maddi-manevi destek olan dostlara ve vakit ayırıp gelen kıymetli misafirlere teşekkür ediyor ve bütün Virginia, Washington DC ve Maryland halklarına selamlarımı iletiyorum.”