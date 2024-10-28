Hocaefendi, Hollanda'da Rumi ve Kardeşlik Günü’nde dualarla anıldı

Rumi ve Kardeşlik Günü Programı’nın moderatörlüğünü Gulsema Tanrıverdioğlu yaptı. Program öncesinde, Kogerkerk’te insanlığın kurtuluşu için dualar edildi. Allah’tan bela ve musibetlerin def’i için af ve mağfiret istendi.





'Bilge İnsan Fethullah Gülen'

Hizmetten'in haberine göre Burgerhart Amsterdam Vakfı, Kunst van Het Samenleven Platformu ve Zaanstad ANİMO organizasyonu ile Kogerkerk Kilisesi’nde gerçekleşen Rumi ve Kardeşlik Günü’ne 100’ü aşkın misafir katıldı. Programda ilahi sevginin yanı sıra özgürlüğün önemine dikkat çekildi. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Hollandaca olarak sinevizyondan bir videosu izlendi. Özellikle Hocaefendi’nin eğitim, diyalog ve farklı 160’ı aşkın ülkede açmış olduğu okullardan bahsedildi. Hocaefendi’nin “terörist Müslüman değil, Müslüman terörist olamaz” sözleri, kendi ağzından Hollandaca altyazılı olarak verildi. Katılımcılar, Hocaefendi’nin vefatının kendi camiasından ziyade dünya için bir kayıp olduğuna dikkat çekti.





Programa katılan Ellen Soellart, “Herkesin başı sağ olsun, bilge bir insanın vefatıyla derinden sarsıldık. Onun mirasını ve düşüncelerini yaşatın ve dolu dolu yaşanmış bir ömre bakarak hatırlayın” sözleriyle anlamlı bir mesaj verdi. Araştırmacı yazar James Rolvink ise “Sayın Gülen’in vefatını öğrendiğimde çok büyük bir üzüntüye kapıldım. Daha iki gün önce Amsterdam Aristo konferans salonunda hakkında yazılan bir kitap tanıtımı vardı. O kitap tanıtımında onu daha yakından tanıma fırsatına sahip oldum. Onun fikirleri her zaman yaşayacak çünkü çok önemli bir fikir insanıydı. Tanıdığım kadarıyla sevenlerinin başı sağ olsun, iyi bir insan olduğunu eserlerinden görüyorum. Herkesin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.





Programda Fethullah Gülen için Mehmet Hoca, 11 İhlas ve 1 Fatiha okudu. Ayrıca, yazar James Rolvink de Hollandaca bir dua okudu.





Eğitim ve Diyalog Anında Uzman Fethullah Gülen

Zaanstad Kogerkerk Yönetiminden Bert Volk, geçen hafta Amerika’da kaldırıldığı hastanede vefatını büyük bir üzüntü ile duyduklarını söyledi. Volk, “Bu büyük kayıp için Burgerhart Amsterdam ve Zaandam ANİMO Vakfı’na başsağlığı diliyorum. Fethullah Gülen, eserlerinden ve videodan izlediğim kadarıyla samimi bir şekilde ifade etmek istiyorum, iyi bir insan aramızdan ayrıldı; ancak barış ve iş birliği mesajı bizimle kalacak. Bugün Zaanstad Kogerkerk kilisesi kapılarını sizlere açarak, yanınızda olduğumuzu ve acılarınızı paylaştığımızı belirtmek istiyorum. Bugün diyalog çalışmalarıyla öne çıkan vakıf gönüllüleri, daha doğrusu kilisemize gelen Burgerhart ve Zaanstad ANİMO Vakfı gönüllüleri, bizlere önemli mesajlar verdiler. Bunun başında samimi olmaları geliyor. Ustası Sayın Dikici, ilahi aşkı bize göstermek için bugün burada bulundu. Muhteşem bir sema sunumu gerçekleştirdi. İlham verici bir gün için burada olmanın mutluluğu için toplandık. İlk defa kilisemizde böyle güzel bir etkinlik oldu. Tüm vakıf gönüllülerine teşekkür ediyorum.”





İlahi Aşk ve Özgürlük

Kok Klaver, Francis ve Rumi’nin aynı yüzyılda yaşadıklarını fakat şahsen hiç tanışmadıklarını belirterek, “Bugün bunun bir vesilesi” dedi. Klaver, “İkisi de Fransiscus ve Rumi, Allah sevgisine kapılmışlar ve karşılaşmamışlardır. İlahi sevgide bir araya gelmişlerdir. Ve biz bugün burada, aynı aşkta onların izinde buluşuyoruz. İkisi de aynı zamanda insanların özgür düşüncelerine saygı göstermişler ve özgürlükten yana tavır almışlardır. Bugün özgürlüğe susamış vakıf gönüllüleri, daha doğrusu kilisemize gelen Burgerhart, Kunst van Het Samenleven ve ANİMO gönülleri, bizlere önemli mesajlar verdiler. Sema ustası Sayın Dikici, ilahi aşkı bize göstermek için burada bulundu. Muhteşem bir sema sunumu gerçekleştirdi. İlham verici bir gün için burada olmanın mutluluğu için toplandık. Zaanstad Kogerkerk’te güzel bir etkinlik oldu. Tüm vakıf gönüllerine teşekkür ediyorum.” dedi.





Unutulmaz Sema Gösterisi

Zaanstad Kogerkerk Rumi kardeşlik akşamı etkinliği, okunan ezanın ardından Sema ustası Mevlevi Abdulkadir Dikici’nin katılımcılara unutulmaz bir sema gösterisi yapmasıyla devam etti. Ardından soruları cevapladı. Daha sonra sema sunumunun ardından salonda okunan İsra Suresi, katılımcılar için Hollandaca olarak tercüme edildi. Katılımcılara Stichting Burgerhart ve ANİMO Vakfı tarafından Hizmet Değerleri adında Hollandaca kitaplar hediye edildi.





Sema Ustası Dikici: Allah En Çok Kendisine Dua Edeni Sever

Sema programı katılımcılardan büyük ilgi gördü. Program sonunda Mevlâna Celalettin Rumi ve sema hakkında katılımcıların sorularını cevaplayan Sema ustası Mevlevi Abdulkadir Dikici, Kogerkerk yönetimine ev sahipliği ve güzel bir organizasyon yaptıkları için teşekkür etti. Dikici, “Bizler sema ile ilahi aşkın yolcusuyuz. Aynı zamanda hizmetkârıyız. Allah en çok kendisine dua edeni sever. Hizmetkâra sadece Rabbimize şükranlarımızı sunuyoruz. Böyle bir hizmet kapısı açtığı için bu programımıza vesile olan herkese teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda programımıza gelenlere de dua ediyoruz. Aslında bizler muhteşem bir kültürün içerisindeyiz. Yani Anadolu böyle bir kültür kaynıyor. Bütün dünyaya yetecek manevi bir depo var. Hazreti Mevlâna, Bediüzzaman ve Fethullah Gülen. Yani Anadolu’da, bütün dünyaya yetecek bir maya var. Biz sema ile bu mayanın dünyanın farklı coğrafyalarına sunmaya çalışıyoruz. Aslında bu maya, insanların muhtaç olduğu bir maya. Yani dünyevileşen bir dünyada, insanın kendini keşfetmesi ve insanlığın kendi değerlerine yeniden dönmesi gayreti bu. Allah bu hususta bizlere hizmet kapıları açsın. Rabbimizin ihsanı ve lütfu ile bizler bu semayı yapıyoruz. Rabbimize hamdolsun, sizler gibi güzel kardeşler verdiği için. Dünyanın dört bir yanında Sema etkinlikleri ile samimi diyaloglar kurarak sizlerle iyi dostluklar kurmak istiyoruz.”





Anı Defteri Açıldı

Program sonunda Fethullah Gülen Hocaefendi’nin kaleme aldığı Mevlâna Celaleddin Rumi makalesi Hollandaca olarak katılımcılara hediye edildi. Hocaefendi için anı defteri açıldı. Çok sayıda Hollandalı mesaj yazdı. Mesajlarında Gülen’in ne kadar değerli bir insan olduğuna dikkat çektiler. Etkinlik, Burgerhart Amsterdam ve Zaanstad Vakfı gönüllülerinin hazırladığı açık büfe ikramlarıyla sona erdi.







