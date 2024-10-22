Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi için ‘Mekanı cennet olsun’ diyen gazeteciye gözaltı /22 Ekim 2024 08:58

Hocaefendi için ‘Mekanı cennet olsun’ diyen gazeteciye gözaltı

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ölüm haberini web televizyonunda verirken, “Mekanı cennet olsun!” ifadesini kullanan gazeteci Aysın Komitgan hakkında gözaltı kararı verildi. Gazeteci Komitgan, bu ifadesi nedeniyle ‘terör propagandası yapmakla’ suçlanıyor.

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Hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ifadeye çağrılan Komitgan, adliyeye sevk edilecek.

Yerel bir web sitesinde televizyon programı hazırlayan Aysın Komitgan, Fetullah Gülen Hocaefendi'nin ölümüyle ilgili, “Birkaç kez gündeme gelen, gerçek olmadığını öğrendiğimiz Fethullah Gülen’in ölüm haberi geldi. Kendisi dün vefat etmiş. Yakın kaynaklarından ve yeğeninden ölüm haberi teyit edildi. Ne diyelim. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullanmıştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, “Terör propagandası yapmak” iddiasıyla soruşturma başlattı. Aysın Komitgan, ‘ifadesi alınmak üzere’ Emniyet birimlerince gözaltına alındı. Komitgan’ın ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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