Hocaefendi için ‘Mekanı cennet olsun’ diyen gazeteciye gözaltı

Hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ifadeye çağrılan Komitgan, adliyeye sevk edilecek.







Yerel bir web sitesinde televizyon programı hazırlayan Aysın Komitgan, Fetullah Gülen Hocaefendi'nin ölümüyle ilgili, “Birkaç kez gündeme gelen, gerçek olmadığını öğrendiğimiz Fethullah Gülen’in ölüm haberi geldi. Kendisi dün vefat etmiş. Yakın kaynaklarından ve yeğeninden ölüm haberi teyit edildi. Ne diyelim. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullanmıştı.





Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, “Terör propagandası yapmak” iddiasıyla soruşturma başlattı. Aysın Komitgan, ‘ifadesi alınmak üzere’ Emniyet birimlerince gözaltına alındı. Komitgan’ın ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.