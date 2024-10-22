Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi için taziye mesajı paylaşan hesaplara sansür /22 Ekim 2024 19:08

Hocaefendi için taziye mesajı paylaşan hesaplara sansür

AKP hükümeti, ABD’de vefat eden Fethullah Gülen Hocaefendi için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayanlara yönelik sansür dalgası başlattı.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre başsağlığı mesajı yayımlayan, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 177 kişinin hesabı, mahkeme kararı olmaksızın erişime kapatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fethullah Gülen Hocaefendi için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan 177 kişi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını ihlal eden soruşturmalara imza atan Bakan Yerlikaya, ABD’de tedavi gördüğü hastanede vefat eden Hocaefendi için taziye ve başsağlığı mesajı yayımlayan hesaplara inceleme başlatıldığını açıkladı. 

Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin vefatı sonrası sosyal medya platformlarında övücü nitelikte ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı belirtilen 177 sosyal medya hesap yöneticisini tespit ettiğini ve bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldığını kaydetti. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin vefatıyla ilgili başsağlığı ve taziye mesajı yayımlayan, aralarında gazetecilerin de bulunduğu birçok ismin hesabı, mahkeme kararı olmaksızın kapatıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hocaefendi için taziye mesajı paylaşan hesaplara sansür Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:15:41