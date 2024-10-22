Hocaefendi için taziye mesajı paylaşan hesaplara sansür

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fethullah Gülen Hocaefendi için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan 177 kişi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını ihlal eden soruşturmalara imza atan Bakan Yerlikaya, ABD’de tedavi gördüğü hastanede vefat eden Hocaefendi için taziye ve başsağlığı mesajı yayımlayan hesaplara inceleme başlatıldığını açıkladı.





Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin vefatı sonrası sosyal medya platformlarında övücü nitelikte ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı belirtilen 177 sosyal medya hesap yöneticisini tespit ettiğini ve bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldığını kaydetti. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin vefatıyla ilgili başsağlığı ve taziye mesajı yayımlayan, aralarında gazetecilerin de bulunduğu birçok ismin hesabı, mahkeme kararı olmaksızın kapatıldı.