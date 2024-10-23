'Hocaefendi için taziye mesajlarına sansür ve gözaltı'na tepki gösterdi

Kran, bugün başlayan BM Türkiye incelemesinde hükümet yetkililerine yönelttiği sorularda, devletin çok sayıda gazeteci ve sosyal medya kullanıcısını taziye mesajları sebebiyle hedef aldığını belirten raporların kendilerine ulaştığını ifade etti.





Kran, "İslam alimi Gülen’in ölümünden sonra, birçok gazeteci ve sosyal medya kullanıcısının sadece başsağlığı mesajı paylaştıkları için tutuklandıkları, sansürlendikleri ve yasal işlem başlatıldığına dair raporlar aldık," dedi. Özellikle bir gazetecinin "mekanı cennet olsun" ifadesi nedeniyle gözaltına alındığını ve yurt dışına çıkış yasağına tabi tutulduğunu belirten Kran ayrıca yüzlerce sosyal medya hesabının da engellenmesini eleştirdi.





Kran, ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın taziye mesajı paylaşanların terörle mücadele yasaları uyarınca cezalandırılacağı yönündeki açıklamalarına da dikkat çekerek, sadece belirli ifadelerin hükümetin görüşleriyle uyuşmamasının, bunların suç sayılmasını haklı çıkaramayacağını vurguladı.





BM yetkilisi, ifade özgürlüğü kapsamında bu eylemlerin Sözleşme’ye aykırı olduğunu belirterek, hükümetin bu adımlarını nasıl gerekçelendirdiğini sordu.



