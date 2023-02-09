Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi: Enkaz altındakileri kurtarmak için büyük gayret gösterilmeli /09 Şubat 2023 09:48

Hocaefendi: Enkaz altındakileri kurtarmak için büyük gayret gösterilmeli

Türkiye’de yaşanan son depremdeki ihmallere değinen M. Fethullah Gülen Hocaefendi, Depremde binalar altında kalan insanların kurtarılması için büyük gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Hocaefendi, “Çok sevap kazanacaksınız, teşvik edin insanları. Bir insanın bile oradan çıkarılması, bir insanı kurtarmak demektir.” dedi.

Hocaefendi: Enkaz altındakileri kurtarmak için büyük gayret gösterilmeli

Türkiye’nin yaşadığı büyük depremde göçük altında kalanların çıkarılması için her türlü gayretin gösterilmesi gerektiğini belirten M. Fethullah Gülen Hocaefendi, depremde yıkılan binalarla ilgili mimari ve statik konularındaki yetersizliğe dikkat çekti. 

Depremde ortaya çıkan tablo karşısında çok üzüldüğünü belirten Hocaefendi, “Her halde her durumda O’na teveccüh etmek lazım. Gerekirse canımızı bile veririz. Kendimiz için yaşamadık ki hiçbir zaman… Vallahi o tablo karşısında ağlamak, kalbin durması gayet tabi şeyler ben bakamıyorum çok… Hatırlarsanız hayvan boğazlama mevzu oldu, hayvan bağırdı sızlanır gibi… Kalbim duracaktı, bıçağı koydum kalktım kesemedim hayvanı…” şeklinde konuştu.

Depremde binalar altında kalan insanların kurtarılması için büyük gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Hocaefendi, “Çok sevap kazanacaksınız, teşvik edin insanları. Bir insanın bile oradan çıkarılması, bir insanı kurtarmak demektir.” dedi. 

Çocukluğunda yaşadığı büyük depremlerden örnek veren Hocaefendi şu hatırasını paylaştı; “O dönem zelzele olmuştu. Herkes harman yerinde yatıyor, kimse evine gidemiyordu. İnsanlar çekindikleri için gündüz işlerini yapıyor gece Harman’a kalmaya gidiyorlar. Dedem Şamil Ağa da harmana gidiyordu. Karşısına Mehmed Efendi çıktı. Mehmet Efendi’nin oğlu bizim köyde imamlık yaptı. Ona: 'Şamil Ağa! Nereye gidiyorsun?' diye sordu. 'Harmana yatmaya gidiyorum' diye cevap verdi Şamil Ağa. 'Git evinde yat! Bir tek taş dahi düşerse getir onu benim başıma çal' dedi. Şamil Ağa şaşkınlık içinde: 'niye?' diye sordu: 'Bu gece Fahr-i Kâinat Efendimiz Aleyhissalatu Vesselamı gördüm. Bana dedi ki Molla Muhammed o köy senin midir? Evet ya Rasulallah benim köyümdür. Hz. Ali'ye döndü dedi ki bir kazık da buraya çak yıkılmasın bu binalar. Dedem bu tarz şeylere çok itibar etmezdi ama bunu söylerdi. Cenab ı Hak dilerse aklı hayale gelmedik şekilde himaye bulunur. 

Evet, zelzele münasebetiyle yine Pasinlerde bir zelzele olmuştu. ‘Dışarı çıkarız şiddetli kış, içeri gireriz evler hiddetli, eceller gelmiş vade müddetli, sabırlar buyur Gufran bağışla bizi…’ O böyle derdi biz amin derdik. Kur’an kurusundaydık. İçimizi dökerdik. Böyle şiddetli zelzele olmadı yani, bizim koyunların bulunduğu yerde bir duvar yıkıldı hiçbir can kaybı olmadı.”

Türkiye’de yaşanan son depremdeki ihmallere değinen Hocaefendi, sözlerini şu şekilde tamamladı; “Bunla tabi mimari de o tür şeyler düşünülmüyor, statik vb. Yani milletin haberi yok tüm bunlardan. Yeni yapılan mükemmel binalar, hastaneler, üniversiteler… Gümbür gümbür yıkılıyor… Tabi manevi yapıdaki tutarsızlık o tür şeylerdeki tutarsızlığa de sebebiyet veriyor.” 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hocaefendi: Enkaz altındakileri kurtarmak için büyük... Sonraki Haber >>

Hocaefendi: Enkaz altındakileri kurtarmak için büyük gayret gösterilmeli

Hocaefendi: Enkaz altındakileri kurtarmak için büyük gayret gösterilmeli

Hatay'da cezaevinde çıkan isyanda 3 mahkumun öldüğü iddia edildi

Hatay'da cezaevinde çıkan isyanda 3 mahkumun öldüğü iddia edildi

AKP'li vekil deprem bölgesinde İmamoğlu'na saldırdı: Defol İngiliz uşağı...

AKP'li vekil deprem bölgesinde İmamoğlu'na saldırdı: Defol İngiliz uşağı...

Sinem Apartmanı’nın yıkılma anı kamerada

Sinem Apartmanı’nın yıkılma anı kamerada

Depremin ardından Hatay merkez Defne ilçesİ

Depremin ardından Hatay merkez Defne ilçesİ

800 kişi enkaz altında

800 kişi enkaz altında

Yunan televizyonu sabah haberlerini Türkiye için böyle açtı!

Yunan televizyonu sabah haberlerini Türkiye için böyle açtı!

Hatay’daki kurtarma çalışmalarının durumunu göstermek için ışıkları söndürdü

Hatay’daki kurtarma çalışmalarının durumunu göstermek için ışıkları söndürdü

Haber kanalları vatandaşın sesini kesiyor...

Haber kanalları vatandaşın sesini kesiyor...

Vefa ve Sadakat Günü

Vefa ve Sadakat Günü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:06:59