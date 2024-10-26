Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi’nin arkadaşı ‘Eşrefpaşalı’ Münir Kumlar vefat etti /26 Ekim 2024 23:46

Hocaefendi’nin arkadaşı ‘Eşrefpaşalı’ Münir Kumlar vefat etti

Merhum Fethullah Gülen Hocaefendi’nin yol arkadaşlarından ‘Eşrefpaşalı Münir’ olarak bilinen Münir Kumlar’ın Manisa’da kaldırıldığı hastanede vefat ettiği öğrenildi.

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‘Eşrefpaşalı Münir’in, yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Münir Kumlar Ağabeyin naaşı, yarın (27 Ekim Pazar) günü ikindi namazına müteakip Eşrefpaşa Sabitbey Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

TR724'te yer alan habere göre Fethullah Gülen Hocaefendi’nin, geçmişte Eşrefpaşa’nın en önemli kabadayılarından biri olan Münir Kumlar Ağabey için, “Münir Efendi’nin çok yüksek bir ruhu vardır. (…) Bu Münir Efendi ilmihal bile bilmiyordur belki ama imanını ekmek gibi dilimleyip dağıtsak elli tane ilahiyatçıyı cennete sokar.” dediği belirtiliyor.
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