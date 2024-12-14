Hocaefendi’nin geride bıraktığı hazine Okuma Zamanı'nda

Dumanlı, “Okuma Zamanı” programının ilerleyen bölümlerinde, Gülen’in eserlerini daha detaylı inceleyeceklerini belirtti ve şu sözlerle programı sonlandırdı: “Hocaefendi, yalnızca yazmadı, aynı zamanda yaşadı ve yaşattı. Bu mirası anlamak ve geleceğe taşımak hepimizin görevi.”







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TR724'te yer alan habere göre Dumanlı, programın başlangıcında Hocaefendi’nin vefatını şu sözlerle dile getirdi: “Çok kıymetli Fethullah Gülen Hocaefendi vefat etti. Kendi deyimiyle, ruhunun ufkuna yürüdü. Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu kaybın ardından, onun mirasını, yaşamını ve bıraktıklarını daha iyi anlamak için bu programı yeniden başlatıyoruz.”Programın bir süre ara verilmesinin nedeninin hem yaz tatili hem de Gülen’in vefatı olduğunu belirten Dumanlı, “Şimdi kaldığımız yerden, Hocaefendi’nin mirasını ve eserlerini anlamak üzere devam ediyoruz.” dedi.Ekrem Dumanlı, Fethullah Gülen’in geride bıraktığı mirası tartışırken, onun maddi bir miras bırakmadığını vurguladı: “Ne bir mülk ne de bir servet bıraktı. Ancak bıraktığı asıl miras, insanlığa rehberlik eden eserleri ve yaşattığı değerlerdir.”Dumanlı, Gülen’in gelir kaynaklarının başında, yazdığı kitapların telif haklarının geldiğini ve bu gelirlerin hayır işlerine yönlendirildiğini açıkladı. Gülen’in 1960’larda yazdığı vasiyetinde borçlarını açıkça beyan ettiğini ve telif gelirlerinin hayır işlerinde kullanılmasını şart koştuğunu belirten Dumanlı, “Bu, onun yaşamının ve mirasının özeti gibiydi: İlke sahibi bir insan,” dedi.Dumanlı, Fethullah Gülen’in yazılı mirasının 80’den fazla eserden oluştuğunu belirtti. Bu eserlerin bir kısmının doğrudan Gülen’in kendi el yazısı ile, bir kısmının ise sohbetlerinden derlenerek oluşturulduğunu ifade etti. “Onun eserleri, yalnızca bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda okuyucusuna bir yaşam rehberi sunar,” diyen Dumanlı, Gülen’in retorik ve yazıyı birleştiren nadir şahsiyetlerden biri olduğunu vurguladı.Ekrem Dumanlı, programda Fethullah Gülen’in eserlerini tematik başlıklar altında topladı:“Kırık Testi” Serisi: Gülen’in sohbetlerinden derlenen bu seri, sorulara verdiği cevaplarla insanlara rehberlik ediyor. Şu ana kadar 21 kitabı yayımlanan serinin yeni kitaplarının hazırlık aşamasında olduğu belirtildi.“Sonsuz Nur”: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatını ve örnekliğini anlatan bu eser, dünya çapında birçok dile çevrilerek geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.“Kalbin Zümrüt Tepeleri”: Tasavvufun derinliklerine inen bu seri, bireyin manevi yolculuğunu teorik ve pratik olarak ele alıyor.Kur’an Tefsirleri: Yusuf Suresi, Fatiha ve Bakara Suresi üzerine yaptığı tefsirler, Gülen’in Kur’an’a getirdiği yorumları içeriyor.Dumanlı, Gülen’in yalnızca dini alanlarda değil, aynı zamanda edebiyat ve sanatta da önemli bir miras bıraktığını ifade etti. Özellikle “Kırık Mızrap” adlı şiir kitabı, Gülen’in estetik ve duygusal yönünü ortaya koyuyor. Yeni Ümit, Sızıntı ve Çağlayan gibi dergilere yazdığı makalelerle edebiyat dünyasına katkıda bulunduğunu belirten Dumanlı, bu eserlerin nesiller boyunca etkisini sürdüreceğini kaydetti.Fethullah Gülen’in eserlerinin yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda uzun yıllar süren vaaz ve sohbetlerin ürünü olduğunu ifade eden Dumanlı, “O, bir üniversite profesörü titizliğiyle, söylediklerini yazıya geçirdi,” dedi. Gülen’in vaazlarının sistematik bir şekilde kayıt altına alındığını ve bu vaazların yazılı hale getirilerek geniş bir kitleye ulaştığının altını çizdi.Ekrem Dumanlı, Gülen’in sıkça dile getirdiği bir konu olan “anlaşılmama” meselesine de değindi. Gülen’in, “Yakın çevre körlüğü, herkes için geçerli bir handikaptır,” sözlerini hatırlatarak, onun hem yakın çevresinden hem de geniş toplumdan beklediği anlayışı bulmakta zorlandığını ifade etti.Dumanlı, programın sonunda Fethullah Gülen’in asıl mirasının yazılı eserleri olduğunu vurguladı. “Onun mirasını korumanın ve anlamanın ilk şartı, eserlerini okumak ve üzerinde düşünmektir. Bu, hepimiz için bir sorumluluktur.” diyerek izleyicilere çağrıda bulundu.