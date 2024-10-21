Hocaefendi’nin vefatı dünya basınında

Uzun yıllardır ABD’de sürgün hayatı yaşayan Fethullah Gülen Hocaefendi’nin vefat haberi Herkul.org sitesinden duyuruldu. Herkul.org’dan yapılan ikinci açıklamada, ”Değerli Dostlarımız, Hocamız 20 Ekim 2024’te bir suredir tedavi gördüğü hastanede akşam saat 21.20’de ruhunun ufkuna yürümüştür. Doktorları ilerleyen saatlerde hastane süreci ile ilgili açıklama yapacaktır.” ifadeleri kullanıldı.







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Euronews, Hocaefendi'nin vefatını duyururken 15 Temmuz 2016 ile tartışmalarına değindi. Hocaefendi’nin 15 Temmuz’dan uluslararası bir soruşturma yapılması çağrısında bulunduğuna dikkat çekilen haberde Hocaefendi'nin “tam işbirliği” sözü verdiğine dikkat çekildi. Ağustos 2016’da Fransız gazetesi Le Monde’a “Hiç kimse, ne ben ne de bir başkası, hukukun üstünde değildir. Tüm suçluların, mensubiyetleri ne olursa olsun, adil bir yargılama sonucunda hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını istiyorum” dediği aktarıldı.







Aljazeera’nın haberinde, “Gülen darbe girişimini “en güçlü ifadelerle” kınamıştı. “Geçtiğimiz elli yıl boyunca çok sayıda askeri darbeye maruz kalmış biri olarak, böyle bir girişimle herhangi bir bağlantısı olmakla suçlanmak özellikle onur kırıcıdır” demişti.” denildi.





Haberde ayrıca 15 Temmuz sonrasında en az 77 bin kişi tutuklandığı ve aralarında öğretmenler, hakimler ve askerlerin de bulunduğu 150 bin devlet çalışanı olağanüstü hal kapsamında açığa alındığı aktarıldı. Hizmet Hareketi ile bağlantılı olduğu iddia edilen şirketlere ve medya kuruluşlarına devlet tarafından el konulduğuna dikkat çekildi.





DW’nin haberinde “Fethullah Gülen: Erdoğan’ın sürgündeki muhalifi 83 yaşında öldü” denilirken Hocaefendi'nin 2016’da yaptığı bir açıklamada “Geçtiğimiz elli yıl boyunca çok sayıda askeri darbe yaşamış biri olarak, böyle bir girişimle herhangi bir bağlantısı olmakla suçlanmak özellikle onur kırıcıdır” dediği hatırlatıldı.





Fethullah Gülen Hocaefendi’nin vefatı BBC, Guardian, AFP, Politico, The New York Times, Washington Post, Reuters gibi uluslararası medya kanallarında da yer aldı.





Washington Post, “Erdoğan’ın hedefindeki Müslüman din adamı Fethullah Gülen 83 yaşında vefat etti” derken NYT ise haberi “Türk Din Adamı ve Erdoğan’ın Muhalifi Fethullah Gülen 83 Yaşında Öldü” başlığıyla paylaştı.