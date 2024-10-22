Hocaefendi’nin vefatı Rus basınında: '2016 darbe girişiminde Gülencilerin parmağı olduğu kanıtlanamadı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Pazartesi erken saatlerde Rus medyasından TASS, RIA, RBK gibi ajanslar haber olarak geçmeye başladılar. Devamında ise Komersant, Moskovskiy Komsomolets ve diğer gazeteler Hocaefendi hakkında biyografik bilgilerin de olduğu analiz türünden yazılar yayınlamaya başladı.







Komersant Gazetesi

Komersant gazetesi, “Erdoğan'ın baş rakibi Fethullah Gülen ABD'de hayatını kaybetti” başlığı ile okuyucularına duyurdu. ‘İslam vaizi ve Hizmet hareketinin başı Fethullah Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde hayatını kaybetti. Sayın Gülen 83 yaşındaydı. Türk yetkililer onu 2016'da askeri darbe girişiminde bulunmakla suçluyor. Türk basını, Sayın Gülen'in son yıllarda böbrek yetmezliği, şeker hastalığı ve demansla mücadele ettiğini yazıyor.’ ifadelerini kullandı.







Gazete ayrıca, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin, Türkiye'de 1970'li yıllarda ortaya çıkan hareketine öncülük ettiğini, İslam'a modern bir bakış açısını desteklediğini ve yapısında medya, okullar ve hayır kurumları yer aldığını yazdı. Komersant haberinde, ‘Fethullah Gülen 1999'dan bu yana ABD'de yaşadı. Aynı zamanda teoloji ve pedagoji alanında bilimsel eserlerin yazarı olarak da tanınır. 2013 yılında Time dergisine göre dünyanın en etkili 100 kişisi listesine girdi’ bilgilerine de yer veriyor.





RBK Haber Ajansı

Rusya’da çok okunan RBK haber portalı ise “Fethullah Gülen uzun yıllar Erdoğan'ı destekledi ancak mevcut cumhurbaşkanının gücünü pekiştirmesiyle eski müttefikler arasındaki ilişkiler hızla kötüleşti ve sonunda Gülen darbe girişiminde bulunmakla suçlandı. Gülen'in kendisi darbeyle herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti” alt başlığıyla okuyucularına verdi. RBK yazısında, Gülen, İslami Hareket Hizmet'in vaizi ve ruhani lideriydi ve Türkiye'nin en etkili siyasi figürlerinden biriydi. F..., bu örgüte Türk makamları tarafından verilen isimdir.







İkili arasındaki ilişkiler nihayet 2013'te İstanbul'daki Gezi Parkı'nın inşaatına ilişkin ayaklanmaların ortasında kötüleşti; Haziran 2017'de Gülen'in Türk vatandaşlığı iptal edildi. Ankara, Gülen destekçilerinin mal varlıklarını dondurmaya çalıştı ve hatta iddiaya göre diğer ülkelerde de onların kaçırılmalarını organize etti. Gülen daha çok teoloji ve pedagoji üzerine eserlerin yazarı olarak biliniyordu. Onun girişimiyle farklı ülkelerde binden fazla okul ve kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesine yönelik çeşitli eğitim kuruluşları açıldı. Gülen, 2013 yılında Foreign Policy’nin Dış dünyanın en etkili 500 figürü listesine dahil edildi.





Haber portalı “Gazete.ru”

Rusya’nın çok okunan haber portallarından gazete.ru, “Türk medyasının verdiğine göre, Erdoğan’a rakip olan Fethullah Gülen, Pensilvanya'daki Amerikan St. Luke's Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği, kalp sorunları, diyabet ve demans gibi çeşitli kronik hastalıkları vardı. 1999 yılında tedavi için ABD'ye gitti ve o günden beri orada kalıyor. Türkiye 2016'dan bu yana vaizin iadesini istiyor” bilgisiyle okuyucularına duyurdu. Yazıda Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın son açıklamalarına da yer verilmiş.







Hocaefendi’nin “Kuran modern değerlerle çelişmez" cümlesini alt başlık yapan gazete.ru, Gülen’in geniş şekilde biyografisini ve Hİzmetin kuruluşunu anlatıyor. Yazıda “Grup hedefini ‘sosyal adalet ve uyumu sağlamak’ gibi oldukça genel kavramlar olarak adlandırıyor. Hareketin kökleri İslam'a dayanıyor ama Gülen ona daha demokratik ve modern bir bakış açısı getirdi. Gülen hareketi, insanlara sadece İslam dininin anlamının modernleşmeye aykırı olmadığını anlatıyor” deniliyor. Gazeta.Ru “Birleşik Değerler İttifakı" (AFSV) İcra Direktörü Dr. Alp Aslandoğan’ın açıklamalarına da yer vermiş: “Hareket eğitime büyük önem veriyor, dünya çapında okullar, kolejler, yaz kampları ve kültür merkezleri açıyor.”





İA Reks haber ajansı

Haber portalı İA Reks, Hizmet hareketinin düşünürü ve lideri Fethullah Gülen, 20 Ekim 2024’de hayatını kaybetti şeklinde veriyor. Fethullah Gülen 83 yaşında hayatını kaybetti diyen ajans, Gülen’in uzun yıllardır mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ancak doktorların onu kurtarmak için yaptığı tüm girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığını anlatıyor. Haber ajansı, yazının devamında Fethullah Gülen Hocaefendi'yi Hizmet hareketinin kurucusu, Türk kamuoyunda önemli bir dini figür, yayıncı, yazar, şair, vaiz, imam ve düşünür diye anlatarak geniş şekilde biyografisine yer veriyor.







Businesses Online ekonomi portalı

Ekonomi dünyası üzerine yayın yapan Businesses Online haber portalı Hocaefendi’nin vefatını en geniş şekilde ele yayın kuruluşu oldu. Hizmet ve Erdoğan arasındaki gerilim, suçlamalar, baskılar ve hizmet biyografisi detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca çok sayıda uzman görüşü yazıya yansıtılmış.







Analizlerde orjinal tespitlere yer verilmiş: Gülen uzun süre ABD'de yaşadı ve Türkiye'de siyasi nüfuza sahip sözde “Gülenci” kalmadı. Şimdi Erdoğan'ın başka sorunları var. Son seçimler ona verilen oy sayısının önemli ölçüde düştüğünü gösterdi. Ekonomide büyük sorunlar var. Dolayısıyla Gülenciler son dönemde Erdoğan için bir tehdit olmadı ve aslında hiçbir zaman da olmadı. Gülen'in ölmesi ya da hayatta olması artık Erdoğan için önemli değil. 2016 yılındaki darbe girişiminde Gülencilerin parmağı olduğu kanıtlanamadı. Bu Erdoğan ve partisinin fikridir, görüşüdür. Buna dair hiçbir kanıt yok.





Türkiye'de gerçekten de çok sayıda Gülen sempatizanı var. Bunlar avukatlar, polisler, öğretmenler, farklı alanlardan insanlar. Ordudan da olabilirler ama darbeye katılmadılar. Ancak Erdoğan derhal Gülencileri 2015 yılında Suriye'de bir Rus Su-24 uçağını düşürmekle ve Aralık 2016'da Rusya büyükelçisini öldürmekle suçladı. Ayrıca onu darbeyle suçladı. Harekete gelince, Gülen son 10-15 yıldır hareketin karar alma süreçlerinde yer almıyor. Ciddi bir sorun olunca Gülen devreye giriyordu. Orada bir grup, bir komisyon çeşitli konularda karar veriyor.





Gülen'in ölümü elbette hareket için büyük bir kayıptır. Bu başka bir soru. Ancak hareket çalışmaya devam edecek. Avrupa, Kanada, Amerika, Afrika ve Asya ülkelerinde faaliyet göstermektedir. Evet, Rusya'yla ilgili bir soru var ama Hizmet dünyada çok aktif. Darbeden hemen sonra Erdoğan hareket içindeki insanlara çok fazla baskı uyguladı. Bu öğretmenler, mühendisler ve diğerleri farklı ülkelere gittiler. Son 7-8 yıldır dil öğreniyorlar, çeşitli organizasyonlar, okullar, üniversiteler, dernekler açıyorlar.