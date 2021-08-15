Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi, yaşanan sel felaketi için taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı /15 Ağustos 2021 14:01

Hocaefendi, yaşanan sel felaketi için taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı

Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artarken bir kişi yaralandı. Büyük bir maddi kayba uğrayan bölge halkı için Fethullah Gülen Hocaefendi bir taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı

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İşte Fethullah Gülen Hocaefendi’nin sel felaketi için taziye ve geçmiş olsun mesajı:

“Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde yaşanan sel ve su baskınlarında çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, pek çoklarının kaybolduğunu, birçok kişinin de evsiz kaldığını derin bir üzüntü ile öğrendim. Yakın zamanda yaşanan yangın felaketlerinin yaraları henüz sarılmamışken gelen bu sel felaketi acımızı ikiye katladı.

Başta bu afette hayatını kaybedenlerin yakınları olmak üzere tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Vatanımızda ve dünyanın değişik bölgelerinde üst üste gelen afetler bizi ihtar etmektedir ki, -sebepler dairesinde her türlü tedbiri almanın yanında- zaman; insanlık zemininde bir araya gelip vahdet-i ruhiye içinde Cenab-ı Hakk’a el açma, ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü felaketten muhafaza buyurması için dua etme zamanıdır.

Cenab-ı Erhamür-Rahimin’den, bu felakette hayatını kaybedenlere rahmet, evini ve malını kaybedenlere en kısa zamanda zararlarını telafi imkânı ve afete müdahale eden arama ve kurtarma ekiplerine de güç ve metanet vermesini dilerim.”
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