Hocaefendi'den Fransa'da işlenen cinayetler üzerine taziye ve kınama mesajı

AFSV (Allied For Shared Values) Derneği üzerinden yapılan açıklama şöyle:





30 ekim 2020– Paris’in bir mahallesinde yakın bir zamanda Samuel Paty’nin hunharca öldürüldüğünü duymuş ve derinden sarsılmıştım. Ne acı ki, yine Fransa’nın başka bir şehrinde üç kişinin, bir mabette ibadet esnasında ve bıçaklı saldırı sonucu vahşice katledildiğinin haberiyle irkildim. Açıkça ifade etmek isterim ki, her iki hadisede de bu cürmü işleyenlerin İslâmî argümanları kullanıp dini sloganlar atıyor olması, üzüntümü daha da derinleştirdi.







Hazreti Âdem’den itibaren gelmiş geçmiş bütün peygamberlere inanan ve saygı gösteren bir Müslümanın, Efendimiz Hz. Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) karşı muhataplarından da saygı beklemeleri, O’na karşı saygısız ifadeler ve tasvirlerden rahatsızlık duymaları anlaşılabilir bir husustur ve bu rahatsızlığı ifade etmenin elbette insanî zeminde, diplomasi ve hukukun kuralları içinde çok farklı yolları vardır.





İnancı ne olursa olsun insan mükerrem bir varlıktır; insan hayatı mukaddestir. İnsan hayatını bu denli hafife almak ne insanlıkla ne de İslâm ile bağdaştırılamaz!





Üstelik, sebebi ne olursa olsun kabalık ve vahşet, Peygamber yolu değildir ve dini kisve altında irtikâp ediliyor olsa bile İslâm’ın onayladığı bir fiil olamaz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kendisine hakaret ve tacizde bulunanlara hep şefkat ve mülayemetle mukabelede bulunmuş ve her türlü düşmanlığın karşısında olmuştur.





Durum böyleyken Peygamber adına bu tür vahşetleri sergilemek, O’nun bütün insanlığı kuşatan mesajından istifade edilemediğinin en açık ifadesi ve aynı zamanda O’nun mirasına karşı ne büyük saygısızlıktır.





Bu acı hadise vesilesiyle terörün her türlüsünü, kim ve hangi maksatla yaparsa yapsın tekrar lanetliyorum.





Herkesin bir diğerine saygı ve sevgiyle yaklaştığı, inanç, dil ve renk farklılığına takılmaksızın kucaklaşıp ortak değerler etrafında kenetlendiği günlere olan ihtiyacımızı bir kez daha ortaya koymuş bulunan bu saldırılarda, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyor, başta bütün Fransa halkı olmak üzere kendini insanlık ailesinin bir ferdi olarak gören herkesle üzüntümü paylaşmak istiyorum.





M.Fethullah Gülen