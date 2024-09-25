Hocaefendi'den Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın düzenlediği konferansa anlamlı mesaj

SAMANYOLUHABER-NEW YORK



Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (UNGA) 79. Oturumu çerçevesinde organize ettiği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı” ve bu bağlamda planlanan üç günlük etkinlikleri gerçekleşti.



Fethullah Gülen Hocaefendi, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın tertiplediği Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansına anlamlı bir mesaj gönderdi.



“BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni gerçekleştirme çabasında, insanlığın kültürel, dini ve ulusal sınırları aşan ortak değerlerinin yansımalarını müşahede ediyoruz.” İfadelerini kullanan Fethullah Gülen’in mesajının tamamı şu şekilde:



"İnsanların en hayırlısı, başkalarına en faydalı olanıdır."



Saygıdeğer 9. Yıllık Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) Konferansı'nın organizatörleri ve katılımcıları:



Bu önemli toplantıyı New York'ta düzenleyen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’na ve dünyanın değişik yerlerinden iştirak eden katılımcılara en içten selamlarımı ve teşekkürlerimi sunarım. Sürdürülebilir barış ve kalkınma etrafındaki kritik konuları müzakere mevzuunda azim ve gayretiniz, özellikle değişik dinlerin mensuplarının rolüne vurgu yapmanız takdire şayandır.



Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni gerçekleştirme çabasında, insanlığın kültürel, dini ve ulusal sınırları aşan ortak değerlerinin yansımalarını müşahede ediyoruz. Bu hedeflerin temelinde her insanın izzetle ve refah içinde yaşayabilmesi gayesi ve vizyonu yatmaktadır. Fakirlik ve eşitsizlikle mücadeleden, topluluklarımızın sağlığını güvence altına almaya ve çevremizi korumaya kadar, bu hedefler hepimize, dünyanın herkes için daha yaşanır bir hale getirilmesindeki mesuliyetimizi hatırlatıyor.



Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin prensipleri – fakirliğin sona erdirilmesi, barışın teşvik edilmesi ve yerküremize ihtimamla bakılması – yalnızca birer arzu değil; yani zamanda İslami prensiplerdir. Cenab-ı Hak (celle celaluhu) Kur'an-ıKerim’de buyurur ki, “Ve hayır işleyin; muhakkak Allah, iyilik yapanları sever” (Kur'an 2:195). Bütün insanlığın birbirleriyle bağlarını hatırdan çıkarmadan adil ve merhametli hareket etme hepimiz için bir vecibedir. Yine Kur'an-ı Kerim’de (17:70) buyurulur ki “Gerçekten Biz Âdem evlatlarını şerefli kıldık, karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasip ettik, onlara helâl ve hoş rızıklar verdik ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık”. Allah’ın (celle celaluhu) şerefli kıldığı varlıkların izzetini korumak için gayret etmek, onları Yaratan’a saygının gereğidir.



Dünyamız, iklim değişikliği, sosyal adaletsizlik ve eşitsizlikler gibi birçok zorlukla karşı karşıya. Bu zorlu zamanlarda, bu konferans farklı inançlara sahip insanların adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için birleşmesi adına önemli bir fırsat sunuyor. Bu konferansı, katılımcıları tarafından fedakârlık, sevgi ve özveri ruhunun kalplerimizde ve cemiyetlerimizde neşv-ü nema bulması; öfkenin ve hırsın kökünün kuruması için müşterek bir gayret ve bir fiili dua olarak görüyorum, ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.



Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, adalet ve merhamet gibi temel insani ve İslami değerlerimize hitap ediyor. Bize, sadece kendi toplumumuzun değil bütün insanlığın hayrına çalışma mesuliyetimizi ve Efendimiz’in (sav) su mübarek beyanını hatırlatıyor: "İnsanların en hayırlısı, başkalarına en faydalı olanıdır."



Bu kritik konferansı organize ve icradaki gayretlerinizi takdir ediyorum ve konferansın bereketli geçmesi için duacıyım. Görüşmeleriniz güzel neticelere vesile olsun ve Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan bu yüksek hedefler hedeflerine çerçevesinde insanlığa hizmet mevzuunda size şevk versin.



Saygılarımla, Fethullah Gülen