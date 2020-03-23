Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler

Herkul.org üzerinden yayınlanan sohbette Hocaefendi şu başlıklar üzerinde duruyor:
– Tedbir ve tevekkül dengesi,
– Sebeplere bakış ve Müsebbibü’l-Esbâb’a teveccüh,
– Umumi musibetler karşısında mümin mülahazası,
– Virüs sebebiyle hiç kimsenin kınanmaması,
– Bu musibetin insanları Allah’a yaklaştıran bir vesile olabileceği,
– Cebrî uzlet ve halvetin nasıl değerlendirilmesi gerektiği,
– Karamsarlığa düşmeme, Allah’a itimat edip O’nun rızasını gözetme,
– Bu küresel salgının muhtemel neticeleri,
– Kendini insanlığa adamış kimselere düşen vazife.