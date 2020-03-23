Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler /23 Mart 2020 23:13

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, Koronavirüs Salgını münasebetiyle açıklamalarda bulundu.

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler

Herkul.org üzerinden yayınlanan sohbette Hocaefendi şu başlıklar üzerinde duruyor:

– Tedbir ve tevekkül dengesi,
– Sebeplere bakış ve Müsebbibü’l-Esbâb’a teveccüh,
– Umumi musibetler karşısında mümin mülahazası,
– Virüs sebebiyle hiç kimsenin kınanmaması,
– Bu musibetin insanları Allah’a yaklaştıran bir vesile olabileceği,
– Cebrî uzlet ve halvetin nasıl değerlendirilmesi gerektiği,
– Karamsarlığa düşmeme, Allah’a itimat edip O’nun rızasını gözetme,
– Bu küresel salgının muhtemel neticeleri,
– Kendini insanlığa adamış kimselere düşen vazife.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler

Esnafı önce korona, sonra hırsızlar vurdu!

Esnafı önce korona, sonra hırsızlar vurdu!

Sağlık çalışanına dokunanı görürsem...

Sağlık çalışanına dokunanı görürsem...

Vuhan'dan ayrılan doktorlar uğurlandı

Vuhan'dan ayrılan doktorlar uğurlandı

Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti

Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Belediye başkanını çıldırttılar!

Belediye başkanını çıldırttılar!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:55:47