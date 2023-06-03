Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'den Mümince Duruş ve Yol Mülahazaları /03 Haziran 2023 23:08

Hocaefendi'den Mümince Duruş ve Yol Mülahazaları

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin misafirleriyle yaptığı hasbihal Herkülnağme’de Mümince Duruş ve Yol Mülahazaları başlığıyla yayınlandı.

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Sohbetinde entegrasyonun önemli olduğuna değinen Fethullah Gülen Hocaefendi, ‘Toplumla bütünleşme olmalı. Kıskandırmamalıyız, kendi ülkemizde maruz kaldığımız şeyler hemen her yerde aynı şey söz konusu olabilir. Evet, hazımsızlık olabilir çekememezlik olabilir, kıskançlık olabilir. Şimdiye kadar hep böyle olmuş yani bütün pozitif hizmetler hep değişik şeylerle karşı karşıya kalmışlar. Zannediyorum bu da onlardan bir tanesiydi esasen. Biz o türlü şeylerin içinde olanları düşünme yerine daha ziyade hizmetimize ait meseleleri daha ziyade ısrarla üzerinde durması lazım.’ ifadelerini kullanırken izlenmesi gereken yolla ilgili dikkat edilecek hususlar hakkında konuştu.


Sık sık başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınılması noktasına dikkat çeken Muhterem Hocaefendi, ‘Daha ziyade yapılması gerekli olan şeyler üzerinde durmak lazım. Dağılmamak lazım esasen. Konsantre olmak lazım.’ diyerek çok kritik dönemlerde Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin neşrettiği hakikatlerin hüsn-ü kabul gördüğünü ve bizim de o düsturları ve risalelerdeki düsturları rehber edinmemiz gerektiğini söyledi.

Herkülnağme’deki Mümince Duruş ve Yol Mülahazaları yayınının tamamını izlemek için tıklayın
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