Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'den Taksim saldırısı ile ilgili taziye mesajı /14 Kasım 2022 12:46

Hocaefendi'den Taksim saldırısı ile ilgili taziye mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi, İstanbul’un İstiklal Caddesinde Gerçekleşen elim bombalı terör eylemi münasebetiyle bir taziye ve başsağlığı mesajı yayınladı.

SHABER3.COM

Hocaefendi'nin resmi web sitesi f.gulen.com aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılan mesajında şöyle denildi:


İstiklâl caddesindeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Allah (celle celalühü) yakınlarına sabr-ı cemil ve metanet versin, bütün vatandaşlarımızın başı sağ olsun.

Şehrin en kalabalık yerlerinden birinde bomba patlatmak suretiyle insanların canına kastetmek ne insaniyet açısından ne vicdanen ve ne de dinen tasvibi mümkün olmayan bir terör faaliyetidir ve lanete müstehaktır.

Cenab-ı Hak vatanımızı ve milletimizi terör dahil bütün belalardan ve musibetlerden muhafaza buyursun. Bütün milletimizin tekrar başı sağ olsun.

M. Fethullah Gülen
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