Hocaefendi'den Taksim saldırısı ile ilgili taziye mesajı

f.gulen.com aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılan mesajında şöyle denildi: Hocaefendi'nin resmi web sitesiaracılığı ile kamuoyu ile paylaşılan mesajında şöyle denildi:













M. Fethullah Gülen

İstiklâl caddesindeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Allah (celle celalühü) yakınlarına sabr-ı cemil ve metanet versin, bütün vatandaşlarımızın başı sağ olsun.Şehrin en kalabalık yerlerinden birinde bomba patlatmak suretiyle insanların canına kastetmek ne insaniyet açısından ne vicdanen ve ne de dinen tasvibi mümkün olmayan bir terör faaliyetidir ve lanete müstehaktır.Cenab-ı Hak vatanımızı ve milletimizi terör dahil bütün belalardan ve musibetlerden muhafaza buyursun. Bütün milletimizin tekrar başı sağ olsun.