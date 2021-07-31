Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'den Türkiye'deki yangınlar sebebiyle geçmiş olsun ve taziye mesajı /31 Temmuz 2021 10:41

Hocaefendi'den Türkiye'deki yangınlar sebebiyle geçmiş olsun ve taziye mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi, Türkiye’deki yangınlar sebebiyle taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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Gülen mesajında, “Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere rahmet; malı, mülkü zarar görenlere hızlıca zararlarını telafi imkânı nasip etmesini temenni eder, bu yangınlara müdahale eden kurtarma ekiplerine güç ve metanet vermesini dilerim. Rabbim ülkemizi ve bütün insanlığı her türlü felaketten muhafaza buyursun” ifadelerini kullandı.

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Türkiye’deki yangınlar münasebetiyle yayınladığı mesaj şöyle;

“Türkiye’nin farklı şehirlerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle dört kişinin hayatını kaybettiğini, pek çok insanın evlerinden, iş yerlerinden olduğunu ve geniş bir ormanlık alanın zarar gördüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Başta hayatını kaybedenlerin yakınları olmak üzere tüm halkımıza bu vesileyle başsağlığı dilerim.

Bu yangınlarda oluşan can ve mal kaybının yanı sıra vatanımızın ciğerleri hükmündeki ormanların kaybı da benim için ayrı bir ızdırap kaynağıdır. Umarım bu hazin tablo, Cenab-ı Hakk’ın bir lütfu olan tabiat zenginliklerini koruma konusunda hepimizi daha hassas davranmaya sevk eder.

Cenab-ı Erhamürrâhimîn’den, bu elim hadisede hayatını kaybedenlere rahmet; malı, mülkü zarar görenlere hızlıca zararlarını telafi imkânı nasip etmesini temenni eder, bu yangınlara müdahale eden kurtarma ekiplerine güç ve metanet vermesini dilerim. Rabbim ülkemizi ve bütün insanlığı her türlü felaketten muhafaza buyursun.”

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