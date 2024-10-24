Hocaefendi'nin cenaze programı için önemli bilgilendirme!

Herkul.org'da yapılan bilgilendirme aşağıdadır:









Ebediyet Yolcusunu Uğurlarken





20 Ekim Pazar günü ruhunun ufkuna yürüyen Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, 24 Ekim Perşembe günü (yarın) öğle namazını müteakiben dar-i bekaya uğurlanacaktır.





Kendisinin kadim dostlarından Prof. Dr. Suat Yıldırım’ın kıldıracağı, ailesi, talebeleri ve Hizmet gönüllülerinin Hocaefendi’ye son görevini ifa edeceği cenaze namazı ve sonrasındaki dua programı esnasında katılımcılardan sessiz ve vakur bir şekilde yalnızca dua etmeleri istirham olunur.





Namaz eda edildikten sonra hep birlikte hatimler okunacaktır. Kur’an tilaveti ve dualar eşliğinde gerçekleştirilecek defin sırasında ise yalnızca aile üyeleri ve talebeleri hazır bulunacaktır.





Muhterem Hocaefendi’nin ebediyete uğurlanacağı programa bizzat katılamayacak olan Hizmet gönüllüleri, dünyanın farklı yerlerinde gıyabi cenaze namazları ve hatimlerle dua seferberliğine iştirak edeceklerdir.





Saygılarımızla.