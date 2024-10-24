Samanyolu Haber /Dünya / Hocaefendi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler /24 Ekim 2024 17:12

Hocaefendi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler

20 Ekim Pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, bugün ailesinin ve öğrencilerinin katılacağı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak. Hocaefendi'nin cenaze namazını ise Prof. Dr. Suat Yıldırım kıldıracak.

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Velev'den Mehmet Demirci'nin haberine göre geçtiğimiz 20 Ekim’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hizmet Hareketi lideri Fethullah Gülen, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Tören için binlerce kişinin tören alanına geldiği bildirildi.



Herkul sitesinden yapılan duyuruya göre; Hocaefendi’nin bugün (24 Ekim Perşembe) öğle namazını müteakip cenaze töreninin yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, cenaze namazını ise Gülen’in eski dostlarından Prof. Dr. Suat Yıldırım’ın kıldıracağı kaydedildi.

Açıklama şöyle:

“Ebediyet yolcusunu uğurlarken

20 Ekim Pazar günü ruhunun ufkuna yürüyen Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, 24 Ekim Perşembe günü (yarın) öğle namazını müteakiben dar-i bekaya uğurlanacaktır.

Kendisinin kadim dostlarından Prof. Dr. Suat Yıldırım’ın kıldıracağı, ailesi, talebeleri ve Hizmet gönüllülerinin Hocaefendi’ye son görevini ifa edeceği cenaze namazı ve sonrasındaki dua programı esnasında katılımcılardan sessiz ve vakur bir şekilde yalnızca dua etmeleri istirham olunur.

Namaz eda edildikten sonra hep birlikte hatimler okunacaktır. Kur’an tilaveti ve dualar eşliğinde gerçekleştirilecek defin sırasında ise yalnızca aile üyeleri ve talebeleri hazır bulunacaktır.

Muhterem Hocaefendi’nin ebediyete uğurlanacağı programa bizzat katılamayacak olan Hizmet gönüllüleri, dünyanın farklı yerlerinde gıyabi cenaze namazları ve hatimlerle dua seferberliğine iştirak edeceklerdir.

Saygılarımızla.”

BİRÇOK ÜLKEDEN CANLI YAYINLANACAK

Fethullah Gülen’in cenaze namazı birçok ülkeden sosyal medya ve YouTube kanalları üzerinden canlı yayınlanacak. Bazı merkezler için yayın saatleri şöyle:

İSTANBUL: 17.00

BERLİN: 16.00

NEW YORK: 10.00

SİDNEY: 01.00 (25 EKİM)

TOKYO: 23.00

5 JOHANNESBURG: 16.00

RIO DE JENERIO: 11.00

OTTOWA: 10.00

LONDRA: 15.00

KAHİRE: 17.00
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