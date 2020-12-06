Hocaefendi'nin corona'ya yakalandığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yayınlandı

Dünyayı kasıp kavuran ve herkesin risk altında olduğu COVID-19 salgınını kimi çevreler istismar etmekten çekinmiyor.





Havuz medyası olarak tabir edilen AKP hükümetinin sözcüsü medya organları, son günlerde Hocaefendi'nin de COVID-19'a yakalandığı ve yoğun bakımda tutulduğu yönünde haberler yaymaya başladı.





Bu hastalığa herkesin yakalanabileceği belirtilirken Hocaefendi'yle ilgili böyle bir sürecin yaşanmadığı ifade ediliyor.









"Gıdası yalan “havuz medyası" Hocamızın sağlığı konusunda yine tezvirat yayıyormuş. Arzularını gerçekmiş gibi sunmak onların huyu! Hocamızın, COVID-19 tedavisi geçirmekte olduğu kesinlikle yalan; sağlığı gayet iyi. Az önce namaz ve sohbette beraberdik. Dostlarımıza arz ederiz."





Resmi Twitter hesabı @Herkul_Nagme aracılığıyla tekzip edilen haberde şu ifadeler kullanıldı: