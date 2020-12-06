Hocaefendi'nin corona'ya yakalandığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yayınlandı

Dünyayı kasıp kavuran ve herkesin risk altında olduğu COVID-19 salgınını kimi çevreler istismar etmekten çekinmiyor.
Havuz medyası olarak tabir edilen AKP hükümetinin sözcüsü medya organları, son günlerde Hocaefendi'nin de COVID-19'a yakalandığı ve yoğun bakımda tutulduğu yönünde haberler yaymaya başladı.
Bu hastalığa herkesin yakalanabileceği belirtilirken Hocaefendi'yle ilgili böyle bir sürecin yaşanmadığı ifade ediliyor.
Resmi Twitter hesabı @Herkul_Nagme aracılığıyla tekzip edilen haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Gıdası yalan “havuz medyası" Hocamızın sağlığı konusunda yine tezvirat yayıyormuş. Arzularını gerçekmiş gibi sunmak onların huyu! Hocamızın, COVID-19 tedavisi geçirmekte olduğu kesinlikle yalan; sağlığı gayet iyi. Az önce namaz ve sohbette beraberdik. Dostlarımıza arz ederiz."