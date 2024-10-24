Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'nin dar-i bekaya uğurlanacağı cenaze törenini nasıl izleyebilirsiniz? /24 Ekim 2024 15:08

Hocaefendi'nin dar-i bekaya uğurlanacağı cenaze törenini nasıl izleyebilirsiniz?

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün cenaze namazının ardından ebedi istirahatgahına uğurlanacak. Hocaefendi'nin cenaze törenine katılamayacakların, töreni canlı izleyebilecekleri kanallar da belli oldu.

SHABER3.COM

20 Ekim Pazar günü ruhunun ufkuna yürüyen Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, bugün ABD'de öğle namazının ardından dar-i bekaya uğurlanıyor.

Hocaefendi’nin kadim dostlarından Prof. Dr. Suat Yıldırım hocamızın  kıldıracağı, Hocaefendi’nin ailesi, talebeleri ve Hizmet gönüllülerinin Hocaefendi’ye son görevini yapacağı cenaze namazı programı ise, katılamayanların izleyebilmleri için canlı olarak yayınlanacak. 

Cenaze programının canlı olarak yayınlanacağı kanallar ise şöyle: 


Sonsuzluk Yolunda: Fethullah Gülen Hocaefendi'yi ebediyete uğurluyoruz


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HİZMETTEN KANALI CANLI YAYIN

TR724 KANALI CANLI YAYIN 

BOLD MEDYA KANALI CANLI YAYIN

BOLD PLUS KANALI CANLI YAYIN

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