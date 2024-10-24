Hocaefendi'nin dar-i bekaya uğurlanacağı cenaze törenini nasıl izleyebilirsiniz?

20 Ekim Pazar günü ruhunun ufkuna yürüyen Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, bugün ABD'de öğle namazının ardından dar-i bekaya uğurlanıyor.







Hocaefendi’nin kadim dostlarından Prof. Dr. Suat Yıldırım hocamızın kıldıracağı, Hocaefendi’nin ailesi, talebeleri ve Hizmet gönüllülerinin Hocaefendi’ye son görevini yapacağı cenaze namazı programı ise, katılamayanların izleyebilmleri için canlı olarak yayınlanacak.





Cenaze programının canlı olarak yayınlanacağı kanallar ise şöyle:







