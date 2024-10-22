Samanyolu Haber /Dünya / Hocaefendi'nin doktorundan resmi açıklama /22 Ekim 2024 00:58

Hocaefendi'nin doktorundan resmi açıklama

Yaklaşık dört gündür hastanede tedavi gören ve dün akşam itibarıyla ruhunun ufkuna yürüyen Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi için doktoru Dr. Douglas Degler açıklama yaptı.

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St. Luke Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Monroe Kampüsü'nden Dr. Douglas Degler, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatı ile ilgili açıklama yaptı. Herkul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hocaefendi'nin doğal nedenlerden dolayı vefat ettiğini açıklayan Dr. Degler, ''20 Ekim 2024'te St. Luke Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Monroe Kampüsü'nde vefat ettiğini bildirmek istiyorum. Kendisi burada yatışlı hasta olarak multidisipliner bir ekip tarafından tedavi ediliyordu.'' şeklinde konuştu.



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