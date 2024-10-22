Hocaefendi'nin doktorundan resmi açıklama

St. Luke Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Monroe Kampüsü'nden Dr. Douglas Degler, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatı ile ilgili açıklama yaptı. Herkul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hocaefendi'nin doğal nedenlerden dolayı vefat ettiğini açıklayan Dr. Degler, ''20 Ekim 2024'te St. Luke Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Monroe Kampüsü'nde vefat ettiğini bildirmek istiyorum. Kendisi burada yatışlı hasta olarak multidisipliner bir ekip tarafından tedavi ediliyordu.'' şeklinde konuştu.







