Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'nin doktorundan resmi açıklama: İşte vefat sebebi! /22 Ekim 2024 01:21

Hocaefendi'nin doktorundan resmi açıklama: İşte vefat sebebi!

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatıyla ilgili olarak doktorundan açıklama geldi.

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Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi tedavi gördüğü hastene vefat etmişti. Vefatından sonra doktoru dahiliye mütehassısı Douglas Degler'den ilk resmi açıklma geldi. Doktor Degler, Hocaefendi'nin doğal sebepler sebebiyle vefat ettiğinin altını çizdi.

Hocaefendi'nin doktoru Degler "Sayın Fethullah Gülen'in doktoru olarak tamamen doğal sebeplerden 20 Ekim 2024 tarihinde saat 21:20'de ST Luke's Üniversitesi Monroe sağlık kampüsünde vefat ettiğini bildirmek istiyorum.

Kendisi burada 'Yatışlı Hasta'  olarak multidisipliner (farklı uzmanlık alanlarından teşekkül eden bir doktor heyeti) bir ekip tarafından tedavi ediliyordu" ifadelerini kullandı.


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