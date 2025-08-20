Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'nin 'Namaz: Müminin Miracı' isimli kitabı İngilizceye çevrildi /20 Ağustos 2025 11:53

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin "Namaz: Müminin Miracı" isimli eseri artık İngilizce olarak da okuyucularına sunuldu. Kitabın editörü Hakan Yeşilova, bu önemli çalışmayı yaptığı söyleşide anlattı.

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin ardında bıraktığı eserleri, vefatından sonra da hizmet etmeye devam ediyor. Hocaefendi'nin "Namaz: Müminin Miracı" isimli kitabı bu çerçevede İngilizceye çevrildi. 


Bu önemli eser, namazı sadece bir ritüel ya da bir ilmihal olarak ele almıyor. Namaz, kullukta yükseliş ve manevî bir yolculuk olarak ele alınıyor. Namazın İslam’ın direği olduğu, eksik kaldığında Müslüman’ın hayatında büyük boşluklar oluşacağı vurgulanıyor. 

Kitabın editörü Hakan Yeşilova, yapılan bu önemli çalışmayı Tughra Books'un Youtube kanalında yaptığı söyleşide anlattı. İngilizce yapılan söyleşide özetle şu ifadeler yer aldı: 


Ritüelcilikten Kurtulmak
Hocaefendi'nin yaklaşımı, ibadeti sadece dış şekil ile sınırlı görmeyip onun özünü ve ruhunu kavramaya çağırıyor. Namazda “bir olmak” (salah ile bütünleşmek) ve ibadeti içselleştirmek esastır.

Taabbüdîlik (Sadece Allah Rızası İçin İbadet)
Namaz, oruç, zekât gibi ibadetler dünyevî faydalar getirse de asıl amacı Allah’ın rızasını kazanmaktır. İbadetler sağlık, sosyal düzen veya kişisel huzur için değil, öncelikle Allah emrettiği için yapılır.

Manevî Boyut ve Miraç
Namaz, Hz. Peygamber’in (s.a.s) miraç yolculuğunun ümmete yansımasıdır. Her Müslüman, namazı bilinçli ve huşu içinde kıldığında kendi içsel miraca yükselebilir. Ancak bu, şekli (formu) terk etmek anlamına gelmez; asıl olan şekil ile ruhu birleştirmektir.

Kitabın Oluşumu ve Çeviri Süreci
Kitap, Hocaefendi'nin 1970’lerde İzmir’de verdiği vaaz ve derslerden derlenmiş, öğrencilerinin katkılarıyla geliştirilmiştir. Türkçeden İngilizceye çeviri sürecinde birçok editör çalışmış ve hem anlam hem de eserin duygusu korunmaya çalışılmıştır.

Editörün Vurgusu
Günümüzde teknoloji sayesinde bilgiye hızlı erişim olsa da bu aynı zamanda dikkat dağınıklığına yol açıyor. Oysa ibadetin özü, tam dikkat ve farkındalık ile Allah’a yönelmektir. Kitap, Peygamberimizin (s.a.s) namazdaki derin huşu örneklerini hatırlatarak okuru bu bilinçle namaza davet ediyor.

Neden Farklı Bir Kitap?
Bu eser, sadece namazın “nasıl kılındığını” anlatan bir ilmihal kitabı değil; namazın ruhunu, coşkusunu, Allah ile buluşturan yönünü edebî ve derin bir dille açıklıyor. Okurda, “namaz kılmalıyım çünkü bu Allah’ın emri ve en güzel yolculuktur” bilincini uyandırıyor.

