Hocaefendi'nin şiirleri 'Yâr-ı Vefâdâr'da bir araya getirildi

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin şiirlerinden oluşan Yâr-ı Vefâdâr Süreyya Kitap tarafından satışa sunuldu.





“Yâr-ı Vefâdâr”, sıradan bir şiir kitabı değil; bazen bir münacat, bazen de bir naat şeklinde, Allah’a yakarış ve Efendimiz’e (s.a.s.) duyulan derin sevgiyle örülmüş mısralardan oluşuyor.

Kitabın ön sözünde şu ifadelere yer veriyor:

“Münacat ve Naatlar, bir kalemle yazılmış bir kitap değil; binler secdeyle yazılmış bir hayattır. Bu eser, bir insanın Allah’a açılan ellerinin, Peygamber’e yönelen yüreğinin, bazen bir ‘âh’, bazen bir ‘Hû’, bazen de sadece bir ‘gözyaşı’ hâlinde mısralara dökülmesidir.”





Kitapta hem dertli bir gönlün hakikate yönelişi hem de müminlerin ortak duası yankılanıyor. Şiirlerde bazen Yakub’un gözyaşına, bazen Mecnun’un “Sen!” diye inleyen haykırışına rastlanıyor. Metaforların süs değil kalp çarpıntısı olduğu bu eser, modern zamanların ruhsuzluğuna karşı bir vicdan çağrısı niteliği taşıyor.





Şiirlerden bazı dizeler, eserin derinliğini yansıtıyor:





“Tut elimden, yalnız bırakma Efendim,

Sensizlik ateşine yakma Efendim…”

“Yak ateşine kül olmasın, duman olmasın!

Al yanına, mekân olmasın, zaman olmasın!”





“Yâr-ı Vefâdâr”, aşkı bir mecaz değil, hakikate yürüyen bir ömür olarak sunuyor. Her şiir, bir kalbin secdede çektiği iç çekişin yankısı hâline geliyor.





Eser, Süreyya Kitap etiketiyle yayımlandı ve www.sureyyakitap.com adresinden temin edilebiliyor.





Kitabı satın almak için: https://sureyyakitap.com/kitap/2859





Kitabın Youtube reklam filmi linki: https://www.youtube.com/watch?v=xfz2qoFcp3c



















