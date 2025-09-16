Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'nin şiirleri 'Yâr-ı Vefâdâr'da bir araya getirildi /16 Eylül 2025 22:22

Hocaefendi'nin şiirleri 'Yâr-ı Vefâdâr'da bir araya getirildi

Süreyya Kitap, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin kaleme aldığı şiirleri “Yâr-ı Vefâdâr” kitabıyla okuyucularla buluşturdu. Daha önce ilk kez Çağlayan dergisinde yayımlanan naat ve münacatlar, şimdi kitap formatında edebiyat ve gönül dünyasına kazandırıldı.

SHABER3.COM

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin şiirlerinden oluşan Yâr-ı Vefâdâr Süreyya Kitap tarafından satışa sunuldu. 

“Yâr-ı Vefâdâr”, sıradan bir şiir kitabı değil; bazen bir münacat, bazen de bir naat şeklinde, Allah’a yakarış ve Efendimiz’e (s.a.s.) duyulan derin sevgiyle örülmüş mısralardan oluşuyor.
 
Kitabın ön sözünde şu ifadelere yer veriyor:
“Münacat ve Naatlar, bir kalemle yazılmış bir kitap değil; binler secdeyle yazılmış bir hayattır. Bu eser, bir insanın Allah’a açılan ellerinin, Peygamber’e yönelen yüreğinin, bazen bir ‘âh’, bazen bir ‘Hû’, bazen de sadece bir ‘gözyaşı’ hâlinde mısralara dökülmesidir.”

Kitapta hem dertli bir gönlün hakikate yönelişi hem de müminlerin ortak duası yankılanıyor. Şiirlerde bazen Yakub’un gözyaşına, bazen Mecnun’un “Sen!” diye inleyen haykırışına rastlanıyor. Metaforların süs değil kalp çarpıntısı olduğu bu eser, modern zamanların ruhsuzluğuna karşı bir vicdan çağrısı niteliği taşıyor.

Şiirlerden bazı dizeler, eserin derinliğini yansıtıyor:

“Tut elimden, yalnız bırakma Efendim,
Sensizlik ateşine yakma Efendim…”
“Yak ateşine kül olmasın, duman olmasın!
Al yanına, mekân olmasın, zaman olmasın!”

“Yâr-ı Vefâdâr”, aşkı bir mecaz değil, hakikate yürüyen bir ömür olarak sunuyor. Her şiir, bir kalbin secdede çektiği iç çekişin yankısı hâline geliyor.

Eser, Süreyya Kitap etiketiyle yayımlandı ve www.sureyyakitap.com adresinden temin edilebiliyor.

Kitabı satın almak için: https://sureyyakitap.com/kitap/2859

Kitabın Youtube reklam filmi linki: https://www.youtube.com/watch?v=xfz2qoFcp3c





Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hocaefendi'nin şiirleri 'Yâr-ı Vefâdâr'da bir araya... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:19:11