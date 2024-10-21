Hocaefendi'nin vefatı Arap dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı

Birçok Arap yazar ve akademisyen, yarım asra damgasını vuran muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatına ilişkin üzüntü dolu taziye mesajları yayınladı. Akademisyenler ve yazarlar; Hocaefendi'nin ilmi, düşüncesi, felsefesi ve insani/dinî faaliyetlerine övgülerde bulundular.





'Gülen Saf ve Yüce Bir İnsan Olarak Yaşadı ve Öylece Vefat Etti'





Suudi Arabistan'daki Kültürel Vizyon Merkezi'nin genel sorumlusu Dr. Cemal el-Huşbi, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'yi anarken şunları söyledi:





"Saf ve yüce bir insan olarak yaşadı ve saf ve yüce bir insan olarak vefat etti... Allah ona rahmet etsin. Allah, bu büyük kayıptan dolayı hepimize sabır versin ve Fethullah Gülen’i mağfiretiyle mükâfatlandırsın. Hem kendimize hem de tüm temiz yüreklilere ve adil insanlara başsağlığı diliyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun (Şüphesiz ki Allah’tan geldik ve yine ona döneceğiz). Allah, ona dünyadaki evinden daha hayırlı bir ev ve ailesinden daha hayırlı bir aile nasip etsin. İslam’a, Müslümanlara ve tüm insanlığa yaptığı hizmetleri, kıyamet gününde amel defterine yazılsın."





Dr. Nâsır Senna: Bir Davetçi, Düşünür, Müceddit Olarak Gülen





Mısırlı yazar ve akademisyen Dr. Nâsır Senna, Hocaefendi hakkında şunları söyledi:





"Davetçi, düşünür, müceddit, mutasavvıf ve büyük âlim Muhammed Fethullah Gülen vefat etti. Ömrünü İslam’a hizmet etmeye ve Peygamber Efendimiz’in (SAV) sünnetini yaymaya adamış bir insandı. Hayatının her safhasında bunu gösterdi; gerek eğitimle, gerek sağlık hizmetleriyle, gerek yayınevleriyle... Fethullah Gülen’in yazdığı 85 kitabın birçoğu 30’dan fazla dile çevrildi ve kitaplığımda bu eserlerden 25 tanesi yer alıyor. Özellikle iki büyük eseri çok önemli: ‘El-Beyan el-Halid’ (Ölümsüz Beyan - Kur’an-ı Kerim) ve ‘En-Nur el-Halid’ (Ölümsüz Nur - Peygamberimiz Muhammed). Fethullah Gülen’in hayatı ve düşünceleri üzerine yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri, birçok akademik çalışma da mevcut. Ben de bu değerli insan üzerine iki çalışmaya imza attım: ‘Fethullah Gülen’de Estetik Zevk’ ve ‘Gülen ve Başkasıyla Diyalog’. Bu büyük insandan çok şey öğrendik; ilim, fikir, ihlas, fedakârlık, zühd, hizmet ve hoşgörü. Fethullah Gülen, ilmiyle insanlara rehber olmuş ve geride kalıcı eserler bırakmıştır. Allah ona rahmet etsin, makamını cennet eylesin ve bizlere sabır versin."





Dr. Muhammed el-Şarkâvî: Fethullah Gülen ve İslam’ın Evrensel Mesajı





Kahire Üniversitesi Daru’l-Ulûm Fakültesi’nde kelam ve felsefe profesörü Dr. Muhammed el-Şarkâvî ise Gülen hakkında şunları söyledi:

"Bugün ümmetin ve insanlığın büyük adamlarından biri olan Fethullah Gülen, Rabbine kavuştu. O, insanlara Allah’a daveti, ilim ve hikmetle yapmış, büyük bir eğitimci ve düşünür olarak tanınmıştır. Ben, onun Hizmet Hareketi’nin dünya genelindeki başarılarına bizzat şahit oldum; Türkiye’den Afrika’ya, Asya’dan Avustralya’ya uzanan eğitim, kültür, medya ve ekonomi alanlarındaki hizmetlerini gördüm. Bu hareketin, İslam’ın rahmet mesajını dünyaya yaymayı amaçlayan geniş bir vizyonu vardı. İslam, tüm insanlığa rahmet getirmek için gönderilmiştir. Fethullah Gülen’i şahsen tanıma fırsatım olmadı ama eserleri, düşünceleri ve dünya genelindeki takipçileri aracılığıyla onu tanıdım. Özellikle ‘Ölümsüz Nur’ adlı eseri bana bizzat kendisi tarafından gönderildi. Bu kitabı bana ithaf ederken, ‘Benim için dua et’ demişti. Rahmet ve mağfiret dileklerim onunla olsun, ey büyük üstat!"





Gülen bir ilim hazinesi idi





Mısır'da Hira Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, yazar ve akademisyen Dr. Sabir el-Mişrefî ise Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatı üzerine şunları söyledi:







"İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bugün, ilmin hazinelerinden birini ve ıslahın en değerli mücevherlerinden birini kaybettik. Allah'a basiret üzere davet eden öncülerden biri vefat etti. Allah onu rahmetiyle kuşatsın ve peygamberler, sıddîklar, şehitler ile birlikte Firdevs cennetine yerleştirsin. Ne güzel bir arkadaşlık onlarınki! Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu: 'Allah ilmi, insanlardan söküp alarak kaldırmaz; ancak âlimlerin vefatıyla ilmi kaldırır...' Allah'tan, ümmete sabır ihsan etmesini ve bu büyük musibette hayırlı bir telafi nasip etmesini diliyoruz."

Mısırlı İslam davetçisi Dr. Yahya Selam el-Ezherî ise:

"Bugün, davet yolunda büyük bir âlim ve Allah dostu aramızdan ayrıldı. Türk İslam davetçisi Şeyh Muhammed Fethullah Gülen. Allah, davet için yaptığı her şeyin karşılığını en güzel şekilde versin ve onu büyük mükâfatlarla ödüllendirsin" ifadelerini kullandı.

Mısırlı yazar ve akademisyen Muhammed Yasin de şunları söyledi: "Allah rahmet eylesin büyük üstadım ve kıymetli hocam Muhammed Fethullah Gülen. Bu insanın değerini ancak onu okuyan, ondan ders alan veya hareketinin etkilerini yakından gözlemleyenler bilebilir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gücümüz ve kuvvetimiz ancak Allah'tandır."

Fas'taki İnsanî ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Semir Bu Dinar ise şöyle konuştu: "Ne büyük bir kayıp! Allah, üstadı rahmetiyle kuşatsın ve hayatı boyunca yaptığı hizmetlerin karşılığını en güzel şekilde versin. Bu ümmetin evlatlarına bu büyük kayıpta ecir versin ve onun yetiştirdiği insanlar gibi hayırlı nesiller nasip etsin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun."







