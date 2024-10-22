Hocaefendi'nin vefatı Belçika medyasında: Hizmet Hareketi, Belçika'da belirgin bir iz bıraktı

ABD’de sürgünde vefat eden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ölüm haberi, dünya genelinde olduğu gibi Belçika’da da geniş yankı buldu. Belçika devlet kanalı RTBF, Hocaefendi’nin vefatına ilişkin bir haber hazırlayarak, Hizmet Hareketi’nin Belçika’daki etkilerine odaklandı.Haber şöyle: Özellikle dinler arası diyalog, eğitim ve girişimcilik gibi alanlarda faaliyet gösteren bu hareket, Belçika’da belirgin bir iz bıraktı. Gülen’in savunduğu “Hizmet” hareketi, modernite ve Batı ile uyumlu bir İslam anlayışını benimsedi ve bu doğrultuda Belçika’da önemli toplumsal ve kültürel projelere imza attı. Hareket, dinî değil, laik ve evrensel değerlere dayalı eğitim kurumları kurarak dikkat çekti. Brüksel’deki “Lucerna Koleji” ve Wallonie bölgesindeki “Écoles des Étoiles”, bunların en bilinen örneklerinden oldu. Eğitim odaklı bu okullar, Gülen’in Batı medeniyeti ile İslam dünyası arasında köprü kurma amacını yansıttı.Belçika’daki Hizmet Hareketi, diğer Müslüman örgütlerden farklı bir yol izleyerek daha ılımlı ve Batı’ya açık bir İslam imajı çizdi. Bu, radikal gruplar tarafından savunulan sert söylemlerle tezat oluşturdu. Eğitim ve girişimcilik gibi alanlarda güçlü bir yapı kuran hareket, farklı inanç ve kültürlerden insanları bir araya getiren faaliyetler düzenledi.Ancak, Türkiye’de 2016’daki darbe girişimi sonrası Gülen ve hareketine yönelik baskılar Belçika’ya da yansıdı. Hareketin Belçika’daki destekçileri, Türk hükümeti yanlısı grupların tehdit ve baskılarına maruz kaldı. Hareketin birçok üyesi, bu dönemde baskı ve tehditler nedeniyle kimliklerini gizlemek zorunda kaldı.Gülen’in ölümünün ardından, Belçika’daki hareketin geleceği belirsiz olsa da, hareketin üyeleri Hizmet felsefesini yaşatma konusundaki kararlılıklarını sürdürüyor. Yapının merkeziyetsiz yapısı, yeni bir liderin ortaya çıkıp çıkmayacağına dair soru işaretleri yaratırken, hareketin etkisinin ve faaliyetlerinin devam etmesi bekleniyor.Belçika’daki Hizmet Hareketi, Müslüman dünyası ve Batı arasında bir köprü kurmayı hedefleyen, eğitim ve evrensel değerlere dayalı bir yaklaşımla, Gülen’in felsefesini uzun yıllar daha yaşatmayı amaçlıyor.