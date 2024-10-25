Samanyolu Haber /Dünya / Hocaefendi'nin vefatı Bulgar medyasında: 'Türk ruhani lider' /25 Ekim 2024 23:38

Hocaefendi'nin vefatı Bulgar medyasında: 'Türk ruhani lider'

Bulgar medyası, cenaze merasimini haberleştirdiği Fethulah Gülen Hocaefendi’yi ‘Türk ruhani lider’ olarak nitelendirdi

SHABER3.COM

25 yıldır sürgünde bulunduğu ABD’de vefat eden Fethullah Gülen’in cenaze merasimi Bulgar medyasında geniş şekilde yankılandı. Gazeteler, ‘Türk ruhani lider’ olarak tanımladıkları Gülen’in öncülük ettiği Hizmet faaliyetlerinden bahsetti.


Bulgaristan’ın en çok okunan haber sitesi actualno.com, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin cenaze haberini Yunan gazetesi Kathimerini'den alıntılayarak verdi. Gazete şu başlığı attı: ''Bir stadyum dolusu insan, Türk manevi lider Fethullah Gülen'in cenazesine katılarak ona veda etti.''


Nova TV kanalı ise, ''ABD'de ölen Fethullah Gülen için binlerce kişi yas tutuyor'' başlıklı haberinde, Gülen’in öncülük ettiği Hizmet organizasyonuna şu sözlerle vurgu yaptı: ''Gülen'in takipçileri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vergi mükelleflerinin finanse ettiği 150 sözleşmeli okulun yanı sıra 100'den fazla ülkede hayır kurumları, profesyonel dernekler, işletmeler ve okullardan oluşan küresel bir ağ kurdu.''

https://fakti.bg/world/922531-semeistvoto-priateli-i-posledovateli-se-prostiha-s-fethullah-gulen-video

Ülkenin etkili haber kaynaklarından biri olan Fakti.bg sitesi ise, ‘Türk ruhani lider’ olarak tanımladığı Gülen’in felsefesini, ''İslam'ın mistik biçimi olan Sufizmi, demokrasi, eğitim, bilim ve dinler arası diyaloğun sadık savunuculuğuyla harmanlamak'' ifadesiyle tanımladı.

https://www.focus-news.net/novini/mejdunarodni/Hilyadi-hora-se-subraha-za-posledno-sbogom-s-Fethullah-Gyulen-2311821

Focus news ajansı ise cenaze haberinde Gülen için şu ifadeyi kullandı: ''O, takipçilerini ‘kendilerini Allah'a ve hayır işlerine adamaya teşvik eden bir dini lider’ olarak hatırlanacak.''
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hocaefendi'nin vefatı Bulgar medyasında: 'Türk ruhani lider' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:08:55