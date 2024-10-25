Hocaefendi'nin vefatı Bulgar medyasında: 'Türk ruhani lider'

25 yıldır sürgünde bulunduğu ABD’de vefat eden Fethullah Gülen’in cenaze merasimi Bulgar medyasında geniş şekilde yankılandı. Gazeteler, ‘Türk ruhani lider’ olarak tanımladıkları Gülen’in öncülük ettiği Hizmet faaliyetlerinden bahsetti.









Bulgaristan’ın en çok okunan haber sitesi actualno.com, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin cenaze haberini Yunan gazetesi Kathimerini'den alıntılayarak verdi. Gazete şu başlığı attı: ''Bir stadyum dolusu insan, Türk manevi lider Fethullah Gülen'in cenazesine katılarak ona veda etti.''







Nova TV kanalı ise, ''ABD'de ölen Fethullah Gülen için binlerce kişi yas tutuyor'' başlıklı haberinde, Gülen’in öncülük ettiği Hizmet organizasyonuna şu sözlerle vurgu yaptı: ''Gülen'in takipçileri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vergi mükelleflerinin finanse ettiği 150 sözleşmeli okulun yanı sıra 100'den fazla ülkede hayır kurumları, profesyonel dernekler, işletmeler ve okullardan oluşan küresel bir ağ kurdu.''





Ülkenin etkili haber kaynaklarından biri olan Fakti.bg sitesi ise, ‘Türk ruhani lider’ olarak tanımladığı Gülen’in felsefesini, ''İslam'ın mistik biçimi olan Sufizmi, demokrasi, eğitim, bilim ve dinler arası diyaloğun sadık savunuculuğuyla harmanlamak'' ifadesiyle tanımladı.





Focus news ajansı ise cenaze haberinde Gülen için şu ifadeyi kullandı: ''O, takipçilerini ‘kendilerini Allah'a ve hayır işlerine adamaya teşvik eden bir dini lider’ olarak hatırlanacak.''