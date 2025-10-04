Drew Üniversitesi'nde, Hocaefendi'ye adanan konferans

Ardından Prof. Dr. Suat Yıldırım ve Abdullah Aymaz, Gülen ile uzun yıllara dayanan hatıralarını ve hizmet anlayışını paylaştılar. Programda ayrıca Naci Tosun ve insan hakları savunucusu Enes Kanter Freedom da söz aldı. Gecenin ana konuşmasını ise Katolik Teoloji Birliği’nden Dr. Scott Alexander yaptı. Alexander, Müslüman-Hıristiyan ilişkilerinde uzlaşma ve adaletin önemine dikkat çekti. Fethullah Gülen Hocaefendi’ye adanan, Drew Üniversitesi, Peace Islands Institute ve Respect Graduate School iş birliğiyle düzenlenen konferans 3 gün sürecek.