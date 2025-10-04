Samanyolu Haber /Dünya / Drew Üniversitesi'nde, Hocaefendi'ye adanan konferans /04 Ekim 2025 14:41

Drew Üniversitesi'nde, Hocaefendi'ye adanan konferans

Drew Üniversitesi, Peace Islands Institute ve Respect Graduate School iş birliğiyle düzenlenen ve Fethullah Gülen Hocaefendi’ye adanmış yıllık konferans başladı. Açılış oturumunun sunuculuğunu Dr. Kim Shively üstlendi. Konferans 3 gün sürecek.

SHABER3.COM

Konferansın açılış konuşmalarını Drew Üniversitesi Rektörü Dr. Hilary L. Link, Din, Kültür ve Çatışma Merkezi Direktörü Dr. Jonathan Golden, Respect Graduate School’un kurucusu Dr. Süleyman Eriş ve Merck Global AI Solutions Bölümü Başkanı Dr. Nuray Yurt yaptı. Konuşmalarda, Gülen’in diyalog, barış ve eğitim vizyonuna vurgu yapıldı.

Ardından Prof. Dr. Suat Yıldırım ve Abdullah Aymaz, Gülen ile uzun yıllara dayanan hatıralarını ve hizmet anlayışını paylaştılar. Programda ayrıca Naci Tosun ve insan hakları savunucusu Enes Kanter Freedom da söz aldı. Gecenin ana konuşmasını ise Katolik Teoloji Birliği’nden Dr. Scott Alexander yaptı. Alexander, Müslüman-Hıristiyan ilişkilerinde uzlaşma ve adaletin önemine dikkat çekti. Fethullah Gülen Hocaefendi’ye adanan, Drew Üniversitesi, Peace Islands Institute ve Respect Graduate School iş birliğiyle düzenlenen konferans 3 gün sürecek. 

