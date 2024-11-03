Hocaefendi'ye Virginia'dan vefa: Anma ve dua programına büyük ilgi

30 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen program, gençler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Ardından misafirlere yemek ikramı yapıldı. Programda Hocaefendi’nin hayatı, idealleri ve topluma kattığı değerler hakkında konuşmalar yapıldı.









Etkinlikte, katılımcılar arasında yer alan yazar ve stratejist Safi Kaskas, Hocaefendi'nin fikir ve değer üretme vizyonuna dikkat çekti. “Müslümanlar olarak daha çok fikir ve değer üretmemiz gerekir, Fethullah Gülen bunu yaptı ve ben onun vefat programına değil, onun o vizyonunu tebrik etmeye geldim,” diyen Kaskas, Hocaefendi'nin bu yolda bir ilham kaynağı olduğunu ifade etti.









Georgetown Üniversitesi'nde profesör olan Dr. Ori Z. Soltes, Hocaefendi ile tanışmanın kendisine derin bir iz bıraktığını anlattı. “İki yas yaşıyorum: birincisi, onun fevkalade tevazuu, empatisi ve merhametiyle bir daha huzuruna çıkamayacak olmam; ikincisi ise Hizmet'teki gençlerin onu bir daha göremeyecek olmaları. Ancak, o sevdiğine kavuştu. Mevlana'nın hikayesindeki gibi kendisi bizden ayrılan bir ney oldu,” diyen Soltes, Hocaefendi'nin mirasının devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.









Sosyolog ve yazar Margaret Johnson, konuşmasında Fethullah Gülen Hocaefendi ve Hizmet hareketine duyduğu minneti dile getirdi. İlk olarak 2007 yılında tanıştığı Hizmet insanlarının samimiyeti ve toplum hizmetine adanmışlığını vurgulayan Johnson, Hocaefendi'nin takipçilerini yüksek ahlaki değerlere yönlendirdiğini belirtti. "Her gün yeniden doğmuş gibi hissetmeyi ve insanlığın iyiliği için hizmet etmeyi öğütlüyordu," diyen Johnson, Hocaefendi'nin vaazlarının İngilizceye çevrilmesi sürecinde yer almanın kendisi için ilham verici olduğunu söyledi.





Rev. Dr. Jay L. Moses, Hocaefendi'yi şahsen tanımamış olsa da Hizmet'in dünyaya açtığı insanlar aracılığıyla tanıdığını ifade etti. “Presbiteryen bir rahip olarak, John Calvin’in çocuk sahibi olmaması nedeniyle eleştirildiğini duymuştum, fakat o tüm dünyada çocuklara yardım eden bir hareket başlattı. Gülen'in de tüm dünyaya yayılan evlatları var ve bu akşam onları burada tanıdım,” diyen Moses, Hizmet’in insanlara yardım, eğitim ve diyalog konusunda önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.





ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli Peter Kovach, konuşmasında Hizmet hareketinin ruhani yönünden etkilendiğini dile getirdi. Hizmet ile ilk tanışmasının ardından, dinler arası diyaloglar, eğitim, medya ve sosyal yardımlar alanında büyük bir ilham aldığını belirten Kovach, Hocaefendi'nin liderliğinin hareketin özünü ve devamlılığını sağlayacağını vurguladı. Gülen’in mirasının, vefatının ardından da yaşamaya devam edeceğine olan inancını paylaştı.





Film yapımcısı ve tiyatro yönetmeni Pam Nice, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin bir tefekkür insanı olduğunu belirterek, onun topluma hizmette aktif bir rol oynadığını söyledi. “Gerçekleri görmeniz gerekir: Problemler nerede, adaletsizlik nerede? Bunu gördüğünüzde bir şeyler yapmanız gerekir,” diyen Nice, Hocaefendi'nin düşünmekle kalmayıp, toplumsal sorunlara çözümler üretmeye çalıştığını ifade etti.









Bu özel gecede, dünyanın farklı ülkelerinden gelen Hizmet okulları mezunları da söz aldı. Farklı coğrafyalardan katılan gençler, muhterem Fethulleh Gülen Hocaefendi ve Hizmet hareketi ile tanışmalarının hayatlarını nasıl değiştirdiğini, okudukları okullarda öğrendikleri değerlerin kendilerine insanlık için daha büyük sorumluluklar yüklediğini anlattılar. Bazıları, Hocaefendi'nin öğretisiyle tanıştıktan sonra insanlara hizmet etmeyi ve toplumlarına katkı sağlamayı bir hayat amacı haline getirdiklerini dile getirdi. Etkinliğe katılanlar, Hocaefendi’nin insanları bir araya getirme, diyalog kurma ve toplumlar arasında köprüler inşa etme vizyonunu paylaştılar.





ATFA ve Rumi Forum’un birlikte düzenlediği bu anma ve dua programı, Hocaefendi'nin ilham verici mirasının dünya genelinde yankılanmaya devam ettiğini bir kez daha gözler önüne sererken, onun yolundan gidenlerin bu mirası yaşatacaklarına dair bir güven ortamı oluşturdu.





Konuşma yapanlar

- Safi Kaskas, Yazar, Stratejist

- Margaret Johnson, Sosyolog, Yazar

- Dr. Ori Z Soltes, Yazar, Tarihçi, Georgetown Üniversitesi Profesörü

- Rahip Dr. Jay L. Moses, St. Mark Presbyterian

- Peter Kovach, ABD Dışişleri Bakanlığı Dış Hizmet Görevlisi

- Pam Nice, Film Yapımcısı ve Tiyatro Yönetmeni

- Mumtaz Hussein, IMF Kıdemli Ekonomisti

- Arben Istrefi, Loudoun İlçe Okul Kurulu Üyesi

- Hosay Sadat (Hizmet okullarından mezun öğrenci)

- Sahar Hofiani (Hizmet okullarından mezun öğrenci)



