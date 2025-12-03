Hocaefendi'yi bir de böyle okuyun: 'Gülen An(ı)lar' raflarda!

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayatından derlenen latifeler, hikmetli hatıralar ve nükteler bir kitapta toplandı. “Gülen An(ı)lar” adıyla yayımlanan eser, iman ve marifetle şekillenmiş bir ömrün mizah ve hikmetle harmanlanmış kesitlerini okura sunuyor.





Kitap, Hocaefendi’nin yaşamından süzülen ve hem düşündüren hem tebessüm ettiren anıları samimi bir üslupla bir araya getiriyor. “Allah’ın Tebessümü”, “Efendimizin Tebessümleri / Güldürmeleri” ve “Büyük Zatların Latife ve Mizahları” gibi bölümler, Hocaefendi’nin tevazu anlayışını, eğitim yaklaşımını ve insani yönündeki derinliği ortaya koyuyor.





1978’den günümüze uzanan geniş bir zaman dilimini kapsayan kitap, Hocaefendi’yi yakından tanıyanların notları, bizzat şahit olunan sohbetlerden aktarılan nükteler ve güvenilir kaynaklardan alınan menkıbelerle zenginleştirilmiş. Okuyucular, hem hatıraların içtenliğine hem de Hocaefendi’nin gönül dünyasının genişliğine tanıklık etme imkânı buluyor.





Eser, hem düşündüren hem de gülümseten yapısıyla, Hocaefendi’nin hayatına dair hatıraları merak edenler için bir başucu kitabı niteliği taşıyor.