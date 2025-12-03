Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'yi bir de böyle okuyun: 'Gülen An(ı)lar' raflarda! /03 Aralık 2025 11:35

Hocaefendi'yi bir de böyle okuyun: 'Gülen An(ı)lar' raflarda!

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi hakkında dikkat çeken bir kitap raflardaki yerini aldı. Numan Yiğit'in kaleme aldığı 'Gülen An(ı)lar', Süreyya Kitap tarafından yayınlandı.

SHABER3.COM

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayatından derlenen latifeler, hikmetli hatıralar ve nükteler bir kitapta toplandı. “Gülen An(ı)lar” adıyla yayımlanan eser, iman ve marifetle şekillenmiş bir ömrün mizah ve hikmetle harmanlanmış kesitlerini okura sunuyor.

Kitap, Hocaefendi’nin yaşamından süzülen ve hem düşündüren hem tebessüm ettiren anıları samimi bir üslupla bir araya getiriyor. “Allah’ın Tebessümü”, “Efendimizin Tebessümleri / Güldürmeleri” ve “Büyük Zatların Latife ve Mizahları” gibi bölümler, Hocaefendi’nin tevazu anlayışını, eğitim yaklaşımını ve insani yönündeki derinliği ortaya koyuyor.

1978’den günümüze uzanan geniş bir zaman dilimini kapsayan kitap, Hocaefendi’yi yakından tanıyanların notları, bizzat şahit olunan sohbetlerden aktarılan nükteler ve güvenilir kaynaklardan alınan menkıbelerle zenginleştirilmiş. Okuyucular, hem hatıraların içtenliğine hem de Hocaefendi’nin gönül dünyasının genişliğine tanıklık etme imkânı buluyor.

Eser, hem düşündüren hem de gülümseten yapısıyla, Hocaefendi’nin hayatına dair hatıraları merak edenler için bir başucu kitabı niteliği taşıyor.


