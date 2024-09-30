Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'yi duygulandıran buluşma: Yarım asırlık yol arkadaşları ziyaret etti /30 Eylül 2024 08:15

Hocaefendi'yi duygulandıran buluşma: Yarım asırlık yol arkadaşları ziyaret etti

Herkul.org, sosylal medya hesabından muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeni videosunu yayınladı.

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Herkul.org, Hocaefendi'nin yengi görüntülerini "Kendileri ile yarım asrı aşkın yol arkadaşlığı yapmış ve hizmette önde koşmuş ağabeylerimiz Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'yi ziyarette bulundular." ifadaleriyle paylaştı.

Görüntülerde Hocaefendi'nin kendini ziyarete gelen, yol arkadaşlarına tek tek hal hatır sorduğu ve onlarla hasbihal ettiği görülüyor. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Hocaefendi "Size zahmet oluyor. Fakat sevindirdiğiniz insan var. Kolu kanadı kırık. Sizin mevcudiyetinizle esasen kendini bir şey görüyor. " dedi.

İşte Herkulnagme'de yayınlanan o görüntüler:


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