Hocaefendi'yi duygulandıran buluşma: Yarım asırlık yol arkadaşları ziyaret etti

Herkul.org, Hocaefendi'nin yengi görüntülerini "Kendileri ile yarım asrı aşkın yol arkadaşlığı yapmış ve hizmette önde koşmuş ağabeylerimiz Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'yi ziyarette bulundular." ifadaleriyle paylaştı.







Görüntülerde Hocaefendi'nin kendini ziyarete gelen, yol arkadaşlarına tek tek hal hatır sorduğu ve onlarla hasbihal ettiği görülüyor. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Hocaefendi "Size zahmet oluyor. Fakat sevindirdiğiniz insan var. Kolu kanadı kırık. Sizin mevcudiyetinizle esasen kendini bir şey görüyor. " dedi.







İşte Herkulnagme'de yayınlanan o görüntüler:





