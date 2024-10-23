Hocafendi için dünyanın her yerinden taziye mesajları yayınlanıyor

Hocaefendi'nin vefatı dünyanın tamamında büyük yankı uyandırdı. Onu ve fikirlerini tanıyan, benimseyen insanlarda büyük üzüntüye sebep oldu. Bununla birlikte bulundukları coğrafyanın önde gelen isimlerinden taziye mesajları gelmeye devam ediyor.





Amerikalı politikacı ve diplomat Sam Brownback mesajında;





"Fethullah Gülen'in vefatını öğrenmekten üzüntü duydum. Kendisi ve takipçileri Türk hükümeti tarafından hedef alındı ??ve yanlış bir şekilde terörist olarak damgalandı, zulüm gördü ve hapse atıldı. Oradaki medeni özgürlükler herkes için azaldı. Hukukun üstünlüğüne saygı yeniden sağlanmalı" ifadelerine yer verdi.





Akademisyen ve Profesör Algirdas Gaizutis ise vefat haberinin kendisini derinden etkilediğini belirterek "Büyük bir hümanist, ülkesi ve tüm iyi insanlar için bir aracı olan M. Fethullah Gülen'in ölüm haberi beni derinden etkiledi. Ne yazık ki günümüz dünyası ihanet, savaşın dehşeti, canavarlık ve zulümle doludur. Erdemli insanı ayaklar altına alıyor, Allah'a ait olan ve herkesin tesellisi ve huzuru olan dine saygı göstermiyor" dedi.





Litvanyalı Profesör Gaizutis mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:





Fethullah Gülen'in kitaplarının, vaazlarının ve tavsiyelerinin ülkem Litvanya'ya ulaşmasından ve tüm ülkeye yayılmasından memnuniyet duyuyorum. Fethullah Gülen'in Litvanca'ya çevrilen üç temel, hikmetli eseri şimdiden öğretmenler, öğrenciler, profesörler, avukatlar ve rahipler için erişilebilir hale geldi. Bugün ve yarın, ebeveynlerinin ve kendilerinin yaşam deneyimleri hakkında düşünen gençler için de öyle. Kur'an-ı Kerim'in ruhu onlar için daha anlaşılır ve vazgeçilmez hale geliyor ve M. Fethullah Gülen'in cömertliğiyle ısınıyor, insanın her şeyden önce insan olma ve bir el sıkışma ve bir kalp parlamasıyla barış içinde birbirine ulaşma mesleğinden bahsediyor.





Profesör Şerif Ali Tekalan'a, Türk Toplumu Başkanı Sayın İshak Akay'a ve etkileşimde bulunma ve erdemlerini hissetme fırsatı bulduğum tüm Türk Toplumu üyelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Akademisyen, Profesör Algirdas Gaizutis



