Hocaefendi'nin naaşı stadyuma getirildi!

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün, yaşadığı kampta öğle namazının ardından dar-i bekaya uğurlanacak.





Binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren başta Hocaefendi'nin de yaşadığı ABD olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarından cenaze namazının kılınacağı stadyumda toplanmaya başladı. Diğer yandan stadyumda saatlerce haporlörlerden Kur'an-ı Kerim okundu.





Stadyuma gelenler, güvenlik güçlerinin kontrolünde içeriye alınmaya başladı. Bu sebeple giriş noktasında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.





STADYUMDA KUR'AN-I KERİM VE DUA SESLERİ YANKILANDI

Hocaefendi'nin naaşı stadyuma getirilmeden önce, Hocaefendi için okunan hatimlerin duası yapıldı. İngilizce ve Türkçe olarak dualar edildi. Dünyanın dört bir yanından gelerek stadyumu dolduran binlerce kişi dualara amin dedi.





PROVOKASYON VE SÜKUNET UYARISI

Diğer yandan stadyumda istenmeyen bir durum ya da provokasyon yaşanması ihtimaline karşı, cenazeye gelenler zaman zaman uyarıldı ve olumsuz durumlar yaşanması durumunda güvenlik güçlerine haber verilmesi uyarısı yapıldı.













KABE ÖRTÜSÜ VE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TOPRAK





Cenaze töreninin öncesinde Hocaefendi'nin tabutunun üzerine Kabe örtüsünün örtülmesi ve tabutunu dünyanın dört bir yanında Hizmet Hareketi'ni tanımış insanların taşıması kararlaştırıldı. Hocaefendi'nin mezarında ise başta Mekke, Medine ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarından getirilen topraklar kullanılacak.





Stadyumda önce öğle namazı, ardından da cenaze namazı kılınacak. Hocaefendi'nin cenaze namazını, yıllardır yol arkadaşlığı yaptığı Prof. Dr. Suat Yıldırım kıldıracak.







Diğer yandan Hocaefendi'nin naaşı namaz vakti yaklaşırken vefat ettiği hastaneden teslim alındı. Ardından cenaze namazının kılınacağı stadyuma doğru yola çıkarıldı. Hocaefendi'nin naaşını taşıyan araç konvoy eşliğinde stadyuma getirildi.





Hocaefendi'nin naaşı daha önceden belirlenmiş görevlilerin iş birliği ile araçtan alındı ve omuzlar üzerinde musallaya konuldu. Bütün bunlar yaşanırken stadyumu dolduran binlerce insan sükunetle bekledi ve herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.





Hocaefendi'nin yıllarca yol arkadaşlığını yapmış insanlar ve aile yakınları da stadyumdaydı.





Cenaze namazının ardından Hocaefendi'nin naaşı ABD'de kaldığı Kestane Kampı'na götürülecek ve orada aile üyeleri ve talebelerinin katılacağı törenle ebedi istirahatgahına defnedilecek.